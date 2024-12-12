Поговорил с Путиным и в путь: Орбан отправляется на переговоры к Эрдогану

Глава венгерского правительства Виктор Орбан встретится в Турции с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча должна состояться в четверг, 12 декабря.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на агентство MTI, которому информацию сообщил глава пресс-службы премьера Венгрии Берталан Хаваши.

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Орбан отправится в Турцию для переговоров с Эрдоганом

Указывается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет переговоры с президентом Турции Эрдоганом в Анкаре.

Во время встречи они, как отмечается, обсудят "текущую международную ситуацию, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, перспективы мира и ряд вопросов, связанных с венгерско-турецкими отношениями".

После этого Орбан примет участие в закрытии венгерско-турецкого года культуры в Анкаре.

Заметим, что о поездке венгерского премьера стало известно после того, как он поговорил с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, что они разговаривали в среду, 11 декабря. Известно, что их разговор длился около часа. Глава МИД Венгрии рассказал, что Орбан с Путиным обсуждали энергетическую безопасность Венгрии, войну в Украине и события в Сирии.