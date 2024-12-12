Про це пише 24 Канал з посиланням на агентство MTI, якому інформацію повідомив глава пресслужби премʼєра Угорщини Берталан Хаваші.

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Орбан їде до Туреччини для переговорів з Ердоганом

Вказується, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проведе переговори з президентом Туреччини Ердоганом в Анкарі.

Під час зустрічі вони, як зазначається, обговорять "поточну міжнародну ситуацію, конфлікти в Україні та на Близькому Сході, перспективи миру і низку питань, пов'язаних з угорсько-турецькими відносинами".

Після цього Орбан візьме участь у закритті угорсько-турецького року культури в Анкарі.

Зауважимо, що про поїздку угорського премʼєра стало відомо після того, як він поговорив із кремлівським диктатором Владіміром Путіним.

Нагадаємо, що вони розмовляли в середу, 11 грудня. Відомо, що їхня розмова тривала близько години. Глава МЗС Угорщини розповів, що Орбан з Путіним обговорювали енергетичну безпеку Угорщини, війну в Україні та події в Сирії.