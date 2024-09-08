Новые инициативы – на подходе: Орбан кажет, что его "миротворческая миссия" еще не закончилась

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, заявил о продлении своей миротворческой миссии. Она якобы направлена на предотвращение эскалации на российско-украинском фронте.

Венгерский лидер не собирается останавливать свои попытки мирного урегулирования войны России против Украины, которую он называет "конфликтом". На мероприятии в Кьоче политик отметил ухудшение ситуации за последнее время, пообещав новые инициативы уже в этом месяце.

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"Мирный план" Орбана

Премьер Венгрии вспомнил о своем "мирном плане", который он направил лидерам ЕС после визитов в Украину и Россию. Стратегия, опубликована через утечки в СМИ, имела целью предотвратить эскалацию.

Я работал над ней (миротворческой миссией – 24 Канал) все лето, мы работаем на международном уровне. Появятся новые убедительные инициативы, некоторые из них можно будет увидеть уже в сентябре.

Орбан выразил убеждение, что его усилия могут принести результаты. Похоже, в этом он твердо убежден, несмотря на скептицизм и критику со стороны Европейского Союза.

Политик отметил, что ситуация в начале сентября значительно хуже, чем в июле, когда он был в Москве и Киеве. И это, по его словам, усиливает необходимость продолжения миротворческих усилий.

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Напомним, что июльский визит Орбана в Москву и его разговоры с Путиным вызвали недовольство в Европейском Союзе. В целом это привело к бойкоту Венгрии со стороны значительной части европейской дипломатии.

Вопреки критике, Орбан стоит на своем, уверяя, что его "миссия" еще не завершена. Политик планирует продолжить работать над "мирным урегулированием конфликта".