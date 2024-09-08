Угорський лідер не збирається зупиняти свої спроби мирного врегулювання війни Росії проти України, яку він називає "конфліктом". На заході в Кьоче політик наголосив на погіршенні ситуації за останній час, пообіцявши нові ініціативи вже цього місяця.

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"Мирний план" Орбана

Прем'єр Угорщини згадав про свій "мирний план", який він направив лідерам ЄС після візитів до України та Росії. Стратегія, опублікована через витоки у ЗМІ, мала на меті запобігти ескалації.

Я працював над нею (миротворчою місією – 24 Канал) все літо, ми працюємо на міжнародному рівні. З'являться нові переконливі ініціативи, деякі з них можна буде побачити вже у вересні.

Орбан висловив переконання, що його зусилля можуть принести результати. Схоже, у цьому він твердо переконаний, попри скептицизм та критику з боку Європейського Союзу.

Політик зазначив, що ситуація на початку вересня значно гірша, ніж у липні, коли він був у Москві та Києві. І це, за його словами, підсилює необхідність продовження миротворчих зусиль.

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Нагадаємо, що липневий візит Орбана до Москви та його розмови з Путіним викликали невдоволення в Європейському Союзі. Загалом це призвело до бойкоту Угорщини з боку значної частини європейської дипломатії.

Усупереч критиці, Орбан стоїть на своєму, запевняючи, що його "місія" ще не завершена. Політик планує продовжити працювати над "мирним врегулюванням конфлікту".