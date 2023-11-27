Судьбоносный саммит ЕС для Украины: Мишель встретился с Орбаном после угроз Венгрии

Премьер Венгрии Виктор Орбан встретился в Будапеште с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Встреча Орбана и Мишеля прошла после "украинского ультиматума" со стороны венгерского лидера.

Мишель, который недавно посетил Киев, утром 27 ноября сообщил, что прибыл в Будапешт для консультаций с премьером Венгрии в рамках подготовки к саммиту Европейского совета в середине декабря, пишет 24 Канал.

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Мишель заявил о важности единства ЕС

"Единство ЕС нуждается в постоянных усилиях, и это наша главная сила", – отметил Мишель.

К вечеру Орбан написал в своей соцсети X, что встреча была "полезной", не сообщая других деталей.

Контекст встречи Орбана и Мишеля

Недавно издание Politico получил доступ к письму, которое Орбан адресовал Мишелю.

В письме Орбан угрожал заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в Евросоюз, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Лидер Венгрии также спрашивает, почему Европа должна продолжать поддерживать Украину в то время, когда Соединенные Штаты, предоставившие основную часть военной помощи Киеву, могут быть не в состоянии продолжать финансирование из-за политического тупика относительно будущей поддержки.

На позицию Орбана отреагировал президент Владимир Зеленский. По мнению главы государства, сейчас нет глобальной проблемы.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала, что Венгрия имеет "легальную возможность" наложить вето на положительное решение других государств в отношении Украины.