Это означало бы большие проблемы, – Кулеба ответил, считает ли Орбана и Сиярто пророссийскими
Источник:Telex
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал утверждение о пророссийскости Сиярто и Орбана. Он отметил, если бы это подтвердилось, это означало бы большие проблемы для Венгрии, а также для Европейского Союза.
Кулеба отметил, что не считает своего коллегу Сиярто и премьера Венгрии Виктора Орбана пророссийскими политиками. По его мнению, они настроены провенгерски.
Смотрите такжеДо встречи Зеленского и Орбана "еще долгий путь" Сиярто
Сиярто и Орбан – не пророссийские политики
У министра иностранных дел Дмитрия Кулебы поинтересовались, считает ли он Орбана и Сиярто пророссийскими политиками из-за их заявлений.
Если бы это подтвердилось (что Орбан и Сийярто пророссийски настроены – 24 Канал), это означало бы большие проблемы как для ЕС так и для Венгрии. Но я думаю что они провенгерские,
– отметил глава украинского МИД.
По словам Кулебы, если бы Орбан и Сиярто были пророссийскими, то Петер не заявил бы на встрече, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины.
Что этому предшествовало
- 29 января в Ужгород приехал глава венгерского МИД Петер Сиярто. В ходе своего визита он провел переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
- Впоследствии в Ужгороде в тот же день прошел брифинг. Так, Сиярто и глава МИД Украины отметили, что хотят решить вопрос о национальных меньшинствах. Украина предложила Венгрии прислать список волнующих ее вопросов. Будапешт прислал список, содержащий 11 пунктов.
- Сиярто поделился несколькими пунктами, которые передала его страна. Венгрия хотела бы восстановить статус национальной школы, вернуть возможность сдавать аттестат зрелости венгерской и использовать венгерский в области высшего образования культуры и общественной жизни.
- Также глава венгерского МИД рассказал дождется ли Украина военной помощи от Будапешта. По его словам, в будущем Будапешт не будет поставлять оружие, как и не поставляли до этого. Он отметил, что Венгрия продолжает гуманитарное направление.