Это означало бы большие проблемы, – Кулеба ответил, считает ли Орбана и Сиярто пророссийскими

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал утверждение о пророссийскости Сиярто и Орбана. Он отметил, если бы это подтвердилось, это означало бы большие проблемы для Венгрии, а также для Европейского Союза.

Кулеба отметил, что не считает своего коллегу Сиярто и премьера Венгрии Виктора Орбана пророссийскими политиками. По его мнению, они настроены провенгерски.

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Сиярто и Орбан – не пророссийские политики

У министра иностранных дел Дмитрия Кулебы поинтересовались, считает ли он Орбана и Сиярто пророссийскими политиками из-за их заявлений.

Если бы это подтвердилось (что Орбан и Сийярто пророссийски настроены – 24 Канал), это означало бы большие проблемы как для ЕС так и для Венгрии. Но я думаю что они провенгерские,

– отметил глава украинского МИД.

По словам Кулебы, если бы Орбан и Сиярто были пророссийскими, то Петер не заявил бы на встрече, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Что этому предшествовало