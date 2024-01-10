Орбан доигрался: могут ли лишить венгерского премьера права голоса в Евросоюзе

Западные издания пишут, что Виктор Орбан готов разблокировать помощь Украине от ЕС на сумму 50 миллиардов евро, если эти средства будут разделены на транши и пересмотрены ежегодно. Европейские чиновники довольно скептически к этому относятся, следовательно предложение выглядит неприемлемым.

Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что Венгрию хотят лишить права голосовать по решению Европейского совета. Вероятно, поэтому Орбан выступил с идеей о разделении траншей.

Смотрите также Ступор, паника или бентега: Кулеба рассказал, как реагирует на то, что Орбан может заменить Мишеля

Могут ли у Орбана забрать право голоса

Венгрия ратифицировала Договор о Европейском Союзе, где есть статьи, предусматривающие такое развитие событий. Процедура начинается с того, что инициируется сам процесс лишения определенной страны права голоса. Далее запускают процедуру, в ходе которой специальная комиссия должна установить факты нарушения принципов европейской демократии в стране, в отношении которой рассматривается такой прецедент.

В течение месяца продолжается этот процесс. После него следует голосование и согласно 7 статье, страну по которой идёт голосование, лишают права голоса. Это делают, если комиссия установила факты несоблюдения принципов прав и свобод граждан, директив, принципов ЕС,

– рассказал Валерий Клочок.

Также следует отметить, что Венгрия не сможет ветировать это решение, ведь в статье предусмотрено, что когда идет голосование по стране, то ее голос не учитывается, то есть Орбану не удастся заблокировать процесс.

"Орбан доигрался, по-другому я это не охарактеризую. Европейские политики также дали ему понять, что торги закончились, ничего больше не будет. Я считаю эту историю для Орбана бесперспективной: он либо будет лишен права голоса, либо просто проголосует за помощь", – подчеркнул Клочок.

Чего добивается Орбан

Венгерский премьер стремится получить средства, которые заблокированы в ЕС из-за того, что в стране были проблемы с верховенством права, судебной реформой, взяточничеством. В преддверии саммита Европейского Союза в декабре 2023 года Орбан получил 10 миллиардов евро из этой суммы, однако большая часть денег до сих пор заморожена.

Венгрия сделала определенные шаги для исправления ситуации, внесла изменения в судебную систему, впрочем, Европейская комиссия до сих пор заявляет, что не все требования выполнены, в частности те, что касаются прав и свобод граждан.

Орбану эти деньги нужны. Я был убежден, что летом 2023 года, когда он занял жесткую позицию, Россия поможет ему с финансами. К примеру, как Турции, когда завезли кучу денег, олигархов. Это официальная информация, потому что Турция не смогла объяснить происхождение у себя в центробанке денег на сумму более 25 миллиардов долларов,

– подчеркнул Клочок.

Он добавил, что похожая ситуация могла быть с Венгрией, но Россия не может финансово покрыть этот вопрос. Поэтому единственный метод, который остается у Орбана – это метод шантажа. При этом политик несет серьезные репутационные потери.

Актуальные новости о Викторе Орбане