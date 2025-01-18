Виктор Орбан призвал Брюссель отказаться от санкций против России и наладить с Москвой отношения. Это очень странно, ведь в США и ЕС наоборот говорят об усилении давления на страну-агрессора.

Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу, что премьер Венгрии является марионеткой Владимира Путина. Он является экономическим и идеологическим союзником Кремля.

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Скандальные заявления Орбана

Виктор Орбан в очередной раз заявил, что он категорически против того, чтобы Украина стала членом ЕС.

Интересно. Политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что несмотря на пророссийские заявления премьеров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо, их влияние на решение Евросоюза минимально. Все санкции против России и финансовая помощь Украине, в частности кредит на 50 миллиардов долларов, были приняты единогласно. ЕС эффективно справляется с сопротивлением отдельных членов, учитывая позиции ключевых стран и уговаривая менее влиятельных участников.

Тибор Томпа подчеркнул, что, кроме высказываний об Украине, премьер Венгрии также негативно отзывается и о Европейском Союзе.

Я думаю, что такой негатив у него вызвало отсутствие приглашения на инаугурацию Дональда Трампа. Орбан и его команда пытались позвонить новоизбранному президенту США, чтобы получить разрешение прибыть на это событие, но этого не произошло,

– сказал он.

Почему Запад игнорирует Орбана

Председатель венгерской общины Киева отметил, что, из-за неоднозначной и пророссийской политики Орбана, в ЕС рассматривают возможность изъятия Венгрии из этого объединения.

Если этого не произойдет, то тотальное игнорирование власти Орбана все же будет,

– подчеркнул Тибор Томпа.