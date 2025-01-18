Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, що прем'єр Угорщини є маріонеткою Владіміра Путіна. Він є економічним та ідеологічним союзником Кремля.

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Скандальні заяви Орбана

Віктор Орбан вкотре заявив, що він категорично проти того, щоб Україна стала членом ЄС.

Цікаво. Політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що попри проросійські заяви прем'єрів Угорщини Віктора Орбана та Словаччини Роберта Фіцо, їхній вплив на рішення Євросоюзу мінімальний. Усі санкції проти Росії та фінансова допомога Україні, зокрема кредит на 50 мільярдів доларів, були прийняті одноголосно. ЄС ефективно справляється з опором окремих членів, враховуючи позиції ключових країн і вмовляючи менш впливових учасників.

Тібор Томпа підкреслив, що, окрім висловлювань про Україну, прем'єр Угорщини також негативно відгукується і про Європейський Союз.

Я думаю, що такий негатив у нього викликала відсутність запрошення на інавгурацію Дональда Трампа. Орбан та його команда намагались зателефонувати до новообраного президента США, щоб отримати дозвіл прибути на цю подію, але цього не сталось,

– сказав він.

Чому Захід ігнорує Орбана

Голова угорської громади Києва зауважив, що, через неоднозначну та проросійську політику Орбана, у ЄС розглядають можливість вилучення Угорщини з цього об'єднання.

Якщо цього не станеться, то тотальне ігнорування влади Орбана все ж буде,

– підкреслив Тібор Томпа.