Шовинисты не заслуживают уважения, - Орбан отказался чествовать память Навального

Виктор Орбан отказался чтить память российского "оппозиционера" Алексея Навального и назвал его шовинистом. Премьер-министр Венгрии также напомнил высказывания Навального о грузинах во время российско-грузинской войны.

Во время заседания парламента Венгрии в понедельник, 26 февраля, представители правящей партии "Фидес" отказались почтить память так называемого российского оппозиционера Алексея Навального минутой молчания. Их позицию поддержал и премьер страны Виктор Орбан.

Читайте также Договоренность с Кремлем: Навального должны были обменять за несколько дней до смерти, – ФБК

Орбан поблагодарил "за хладнокровие"

С предложением почтить память Навального минутой молчания выступил представитель оппозиции Бенце Тордаи. Представители партии "Фидес" и парламентарии от ультраправой партии "Ми Хазанк" отказались это делать и остались сидеть.

Впоследствии Орбан поблагодарил правительственные партийные группы "за хладнокровие в деле Навального".

Шовинистические высказывания Навального

Орбан назвал российского "оппозиционера" шовинистом и вспомнил его высказывания о грузинах в 2008 году. Тогда Навальный призвал объявить полную блокаду Грузии и прекратить с ней любое сообщение, а также депортировать из России граждан Грузии.

Шовинисты не заслуживают уважения в венгерском парламенте, а те, кто называл грузин "грызунами" во время российско-грузинской войны, не будут иметь уважения,

– заявил Орбан.

Однако после этой фразы венгерский премьер добавил: "А все же, пусть покоится с миром".

Как смерть Навального в колонии комментировали мировые лидеры