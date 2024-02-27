Під час засідання парламенту Угорщини у понеділок, 26 лютого, представники панівної партії "Фідес" відмовилися вшанувати пам’ять так званого російського опозиціонера Олексія Навального хвилиною мовчання. Їхню позицію підтримав і прем'єр країни Віктор Орбан.

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Орбан подякував "за холоднокровність"

З пропозицією вшанувати пам’ять Навального хвилиною мовчання виступив представник опозиції Бенце Тордаї. Представники партії "Фідес" та парламентарі від ультраправої партії "Мі Хазанк" відмовилися це робити і залишилися сидіти.

Згодом Орбан подякував урядовим партійним групам "за холоднокровність у справі Навального".

Шовіністичні висловлювання Навального

Орбан назвав російського "опозиціонера" шовіністом та пригадав його висловлювання про грузинів у 2008 році. Тоді Навальний закликав оголосити повну блокаду Грузії та припинити з нею будь-яке сполучення, а також депортувати з Росії громадян Грузії.

Шовіністи не заслуговують на повагу в угорському парламенті, а ті, хто називав грузинів "гризунами" під час російсько-грузинської війни, не матимуть пошани,

– заявив Орбан.

Проте після цієї фрази угорський прем'єр додав: "А все ж, нехай спочиває з миром".

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