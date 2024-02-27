Во время заседания парламента Венгрии в понедельник, 26 февраля, представители правящей партии "Фидес" отказались почтить память так называемого российского оппозиционера Алексея Навального минутой молчания. Их позицию поддержал и премьер страны Виктор Орбан.
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Орбан поблагодарил "за хладнокровие"
С предложением почтить память Навального минутой молчания выступил представитель оппозиции Бенце Тордаи. Представители партии "Фидес" и парламентарии от ультраправой партии "Ми Хазанк" отказались это делать и остались сидеть.
Впоследствии Орбан поблагодарил правительственные партийные группы "за хладнокровие в деле Навального".
Шовинистические высказывания Навального
Орбан назвал российского "оппозиционера" шовинистом и вспомнил его высказывания о грузинах в 2008 году. Тогда Навальный призвал объявить полную блокаду Грузии и прекратить с ней любое сообщение, а также депортировать из России граждан Грузии.
Шовинисты не заслуживают уважения в венгерском парламенте, а те, кто называл грузин "грызунами" во время российско-грузинской войны, не будут иметь уважения,
– заявил Орбан.
Однако после этой фразы венгерский премьер добавил: "А все же, пусть покоится с миром".
Как смерть Навального в колонии комментировали мировые лидеры
- Джо Байден заявил, что это "еще одно доказательство жестокости Путина". Он добавил, что Владимир Путин готов убивать не только граждан других государств, но и собственных. Президент США заявил, что Алексей Навальный храбро противостоял коррупции и насилию в администрации Владимира Путина. Американский лидер сказал, что Путин ответственен за смерть Навального.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в эфире Sky News, что все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, а Россия должна ответить на серьезные вопросы.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен заявила, что она глубоко обеспокоена и опечалена известием о смерти Алексея Навального. Она призвала объединиться в борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмелился выступить против автократии.