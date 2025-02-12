Орбан заявил, что ЕС должен "заслужить" место за столом переговоров по Украине и России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не считает нужным участие Европы в любых переговорах об урегулировании войны в Украине, и высмеял позицию Европейского Союза.

Свою позицию венгерский премьер объяснил в соцсети Х, передает 24 Канал. Так он отреагировал на требование министров иностранных дел стран ЕС относительно потенциальных переговоров о прекращении огня.

Смотрите также Прямой агент: какое новое указание Орбан получил от Кремля

Как отреагировал Орбан на требование ЕС

Комментируя слова руководительницы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас о том, что Европа должна играть центральную роль в любых переговорах об урегулировании войны в Украине, он заявил, что это заявление является печальным свидетельством плохого брюссельского лидерства.

Пока президенты Трамп и Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС выступают с никчемными заявлениями. Вы не можете просить место за столом переговоров. Его нужно заслужить! Силой, хорошим лидерством и умной дипломатией,

– написал он.

Виктор Орбан обвинил Евросоюз в том, что, мол, позиция Брюсселя означает поддерживать убийства до тех пор, пока они будут продолжаться. Это, по его мнению, "морально и политически неприемлемо".

К слову, руководители европейских МИД заявили о готовности увеличивать предоставление помощи Украине. Однако, они также требуют участия Европы в будущих переговорах о прекращении войны России против Украины, отметив, что ожидают обсуждения дальнейшего пути "вместе с американскими союзниками".