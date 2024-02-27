Виктор Орбан не впервые отличился неоднозначным поступком. Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу, что поведение премьера Венгрии имеет абсолютно логичное объяснение.
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Какой мотив у Орбана
Виктор Орбан, его партия "Фидес", а также другая венгерская фракция "Наша Родина" отказались встать, чтобы почтить память Алексея Навального, который умер в тюрьме.
Более того, премьер-министр Венгрии заявил, что считает Навального "шовинистом" из-за оскорбления грузин во время войны 2008 года. По его словам, "шовинисты не заслуживают" уважения.
Я думаю, что все это лишь игра, позорное поведение Орбана уже не впервые. Дело в том, что сам Орбан является ярым шовинистом и не только в отношении Украины, но и к другим странам, в частности к Европейскому Союзу. Думаю, это заявление просто объяснить – Орбан в очень близких отношениях с Кремлем,
– отметил Тибор Томпа.
Виктор Орбан за время своего пребывания у власти ни разу не шел на конфронтацию с Кремлем и не критиковал – фактически неизменное – российское правительство во главе с Владимиром Путиным. Поэтому новая выходка Орбана не является странной.
Последние новости из Венгрии
- Парламент Венгрии избрал нового президента страны. Им стал кандидат от правящей коалиции "Фидес-КДНП" Тамаш Шуйок. Напомним, что 10 февраля президент страны Каталин Новак подала в отставку из-за скандала из-за помилования осужденного по делу о педофилии.
- В понедельник, 26 февраля, Венгрия поддержала вступление Швеции в НАТО. Венгерский парламент официально подписал заявку Швеции, и теперь страна может начать процесс вступления в Североатлантический альянс.
- Интересно отметить, что 24 февраля в Венгрии прошли проукраинские митинги. Люди вышли на улицы, критикуя действующую власть и демонстрируя, что их нация поддерживает Украину в войне против России.