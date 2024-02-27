Виктор Орбан не впервые отличился неоднозначным поступком. Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу, что поведение премьера Венгрии имеет абсолютно логичное объяснение.

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Какой мотив у Орбана

Виктор Орбан, его партия "Фидес", а также другая венгерская фракция "Наша Родина" отказались встать, чтобы почтить память Алексея Навального, который умер в тюрьме.

Более того, премьер-министр Венгрии заявил, что считает Навального "шовинистом" из-за оскорбления грузин во время войны 2008 года. По его словам, "шовинисты не заслуживают" уважения.

Справка. В августе 2008 года во время войны в Грузии Навальный поддержал российскую сторону, поддерживая действия военных. В своем блоге ОН выступил с предложением ввести полную блокаду Грузии, прекратить с ней любые связи и сбивать все воздушные суда, попадающие на территорию Южной Осетии.

Кроме того, Навальный назвал грузин "грызунами", призывая их бомбить. Добавим, что позже Навальный извинялся за это.

Я думаю, что все это лишь игра, позорное поведение Орбана уже не впервые. Дело в том, что сам Орбан является ярым шовинистом и не только в отношении Украины, но и к другим странам, в частности к Европейскому Союзу. Думаю, это заявление просто объяснить – Орбан в очень близких отношениях с Кремлем,

– отметил Тибор Томпа.

Виктор Орбан за время своего пребывания у власти ни разу не шел на конфронтацию с Кремлем и не критиковал – фактически неизменное – российское правительство во главе с Владимиром Путиным. Поэтому новая выходка Орбана не является странной.

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