Віктор Орбан не вперше відзначився неоднозначним вчинком. Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, що поведінка прем'єра Угорщини має абсолютно логічне пояснення.

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Який мотив в Орбана

Віктор Орбан, його партія "Фідес", а також інша угорська фракція "Наша Батьківщина" відмовилися встати, аби вшанувати пам’ять Олексія Навального, який помер у в'язниці.

Ба більше, прем'єр-міністр Угорщини заявив, що вважає Навального "шовіністом" через образу грузинів під час війни 2008 року. За його словами, "шовіністи не заслуговують" на повагу.

Довідка. У серпні 2008 року під час війни в Грузії Навальний підтримав російську сторону, підтримуючи дії військових. У своєму блозі ВІН виступив із пропозицією запровадити повну блокаду Грузії, припинити з нею будь-які зв'язки та збивати всі повітряні судна, що потрапляють на територію Південної Осетії.

Крім того, Навальний назвав грузинів "гризунами", закликаючи їх бомбити. Додамо, що пізніше Навальний просив вибачення за це.

Я думаю, що все це лише гра, ганебна поведінка Орбана вже не вперше. Річ у тім, що сам Орбан є затятим шовіністом і не лише щодо України, а й до інших країн, зокрема до Європейського Союзу. Думаю, цю заяву просто пояснити – Орбан у дуже близьких стосунках з Кремлем,

– наголосив Тібор Томпа.

Віктор Орбан за час свого перебування при владі жоного разу не йшов на конфронтацію з Кремлем та не критикував – фактично незмінний – російський уряд на чолі з Владіміром Путіним. Тож нова витівка Орбана не є дивною.

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