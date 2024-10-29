Венгерский премьер Виктор Орбан посетил столицу Грузии, где продолжаются протесты. Там его освистали, но провластные телеканалы протитровали главу правительства как премьера страны, председательствующей в ЕС, хотя в Евросоюзе утверждают, что не давали Орбану права представлять организацию на этой встрече.

Своим поведением венгерский политик только подтверждает, что является марионеткой Владимира Путина. Такое мнение 24 Каналу выразил председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа, добавив, что это окончательно подтвердила реакция Орбана на выборы в Грузии.

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Орбан снова подыграл Путину

На выборах в Грузии, состоявшихся 26 октября, победила пророссийская партия "Грузинская мечта". С тех пор по стране распространяются протесты. На фоне этого Виктор Орбан прибыл в Тбилиси, где заявил, что грузины якобы сделали правильный выбор, потому что не втянулись в войну и "не стали второй Украиной".

Тогда один из венгерских интеллигентов заявил, что Орбана следует наградить "черным поясом политического цинизма". Ведь в этой ситуации цинизм премьера просто не имеет границ. Он подыгрывает российскому диктатору, который занял позицию выжидания относительно выборов.

Почему Путин так сделал? Потому что у Кремля есть такой представитель как Орбан, который постоянно разрушает европейские принципы, европейскую политику и выполняет всю грязную и недостойную работу вместо Кремля,

– подчеркнул Тибор Томпа.

К сожалению, Виктор Орбан сегодня действительно стал исполнителем пожеланий Путина. Хотя на самом деле Венгрия не имеет никаких положительных преимуществ от взаимодействия с Россией.

Напомним, что в Грузии люди вышли на протесты после того, как на выборах победила пророссийская партия. В день голосования поступало множество сообщений о нарушениях и фальсификациях.

Виктор Орбан прибыл в Тбилиси 28 октября. Он поздравил "Грузинскую мечту" с победой и заявил, что "грузины выбрали мирный путь" в отличие от Украины.