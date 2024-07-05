Путин после разговора с Орбаном жалуется, что Украина не хочет урегулирования войны

Глава венгерского правительства Виктор Орбан в пятницу, 5 июля, прибыл в Москву, где встретился и поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным. После их дискуссии, глава Кремля заявил, что "Украина не хочет урегулирования войны".

Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Путин заявил, что Киев не хочет урегулировать войну

Российский диктатор заявил, что обсудил с Орбаном возможные пути урегулирования ситуации в Украине.

Российский диктатор заявил, что венгерский премьер рассказал о своих встречах в Киеве, где он предлагал прекращение огня.

Россия остается открытой для обсуждения урегулирования по Украине, но Киев этого не желает,

– заявил Путин.

Глава Кремля также отметил, что Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы "создать условия для переговоров по Украине".

Подчеркнем, что Владимир Путин, как всегда, прибегает к манипуляциям. Во время визита Орбана в Киев, Зеленский заслушал это предложение венгерского премьера. Президент Украины в ответ объяснил четкую позицию Украины. Он отметил, что наше государство хочет мира и для этого уже провела первый саммит мира и сейчас готовится к следующему.

Заметим, что сам глава венгерского правительства заявил, что после того, как он посетил Киев и Москву, понял, что "позиции сторон далеки друг от друга".

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля прибыл с официальным визитом в Москву и встретился с президентом России Путиным.

Однако такой визит главы венгерского правительства не получил одобрения со стороны со стороны мировых лидеров. Они выступили с критикой Орбана.

Отметим, что в МИД Украины также отреагировали на вояж Орбана к кремлевскому хозяину. Так, в ведомстве отметили, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной.