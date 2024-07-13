Орбан привез ему предложения: на что будет делать ставку Трамп

После визитов в Украину, Россию и Китай Виктор Орбан продолжил свою "мирную миссию" встречей с Дональдом Трампом. Премьер Венгрии привез кандидату в президенты США собранные с разных сторон предложения.

Об этом 24 Каналу сказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, подчеркнув, что Орбан сейчас очень серьезно будет подыгрывать Трампу.

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Трамп не может игнорировать тему Украины

Буряченко отметил, что вопрос Украины беспокоит избирателей в США как внешняя тема №1. Поэтому Трамп не может ее игнорировать в предвыборной риторике.

Украине же, по его словам, нужно занимать проактивную позицию. Потому что неправильно будет просто слушать, что говорит, например, тот же Трамп о нашей стране.

Делать что-либо с Украиной без Украины – это сейчас абсолютно невозможно,

– заявил политолог.

К тому же, подчеркнул он, сейчас нереально склонить Украину принять позицию, которая близка к российской.

С чем Орбан приехал к Трампу

Политолог предполагает, что Трамп будет искать быстрое и понятное своему электорату решение. И это не будет реалистичный для Украины вариант развития событий или "план мира". А Орбан ему очень серьезно будет подыгрывать.

Орбан, по сути, принес Трампу геополитический расклад возможных предложений, которые он может обыгрывать во время избирательного процесса,

– сказал Буряченко.

Он уверен, что команда Трампа теперь будет анализировать эти предложения и думать, какие политические баллы из них можно получить.