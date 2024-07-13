Про це 24 Каналу сказав політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, наголосивши, що Орбан зараз дуже серйозно підіграватиме Трампу.

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Трамп не може ігнорувати тему України

Буряченко зауважив, що питання України турбує виборців у США як зовнішня тема №1. Тому Трамп не може її ігнорувати у передвиборчій риториці.

Україні ж, за його словами, потрібно займати проактивну позицію. Бо неправильно буде просто слухати, що говорить, наприклад, той самий Трамп про нашу країну.

Робити що-небудь з Україною без України – це зараз абсолютно неможливо,

– заявив політолог.

До того ж, наголосив він, нині нереально схилити Україну пристати на позицію, яка близька до російської.

З чим Орбан приїхав до Трампа

Політолог припускає, що Трамп шукатиме швидке та зрозуміле своєму електорату рішення. І це не буде реалістичний для України варіант розвитку подій або "план миру". А Орбан йому дуже серйозно підіграватиме.

Орбан, по суті, приніс Трампу геополітичний розклад можливих пропозицій, які він може обігрувати під час виборчого процесу,

– сказав Буряченко.

Він певен, що команда Трампа тепер аналізуватиме ці пропозиції й думатиме, які політичні бали з них можна отримати.