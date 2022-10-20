Орбан прямо заявил, что будет призывать лидеров ЕС пересмотреть санкции против России

Виктор Орбан заявил, что будет убеждать лидеров ЕС касательно России. В частности, пересмотреть санкции против Москвы.

Соответствующую информацию премьер-министр Венгрии сообщил 19 октября. Убеждать лидеров ЕС политик планирует на саммите лидеров государств Европейского Союза, который состоится 20-21 октября.

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Орбан хочет, чтобы ЕС пересмотрел санкции против России

Венгерский премьер заявил, что якобы для венгерской экономики и венгерских семей ошибочные санкции Брюсселя уже являются почти непосильным бременем.

На саммите ЕС, который начинается завтра (20 октября – 24 канал), мы будем призывать к переосмыслению политики военных санкций и переводу ее на рациональную основу,

– написал Виктор Орбан.

Стоит вспомнить, что венгерский премьер недавно отметился заявлениями по поводу ЕС и войны, которую Россия начала против Украины. В частности, венгерский премьер-министр Виктор Орбан:

раскритиковал политику ЕС против России;

сказал, что якобы санкции Евросоюза против России провалились и призвал к мирным переговорам между Украиной и Россией.

Заметьте Орбан решил отвоевать у ЕС деньги за счет Украины

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