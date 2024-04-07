Орбан радуется победе Пеллегрини на выборах в Словакии: что она означает для Украины

Вчера, 6 апреля, в Словакии состоялся второй тур президентских выборов. В нем первенство получил бывший спикер парламента Петер Пеллегрини.

Известно, что Пеллегрини является коалиционным союзником Роберта Фицо, словацкого премьера, который имеет пророссийские настроения и выступает против помощи Украине.

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"Сторонник мира"

Собственно подобных взглядов придерживается и венгерский премьер Виктор Орбан, который неоднократно отмечался антиукраинскими заявлениями. Конечно, он обрадовался, что к власти в другом государстве пришел его единомышленник.

Мои поздравления Пеллегрини, который получил убедительную победу на выборах президента Словакии. Большая победа для людей Словакии и большая победа для сторонников мира по всей Европе!,

– написал венгр в соцсети "Х".

Это сообщение привлекает внимание тем, что Орбан якобы считает нового словацкого руководителя так называемым "сторонником мира".

Впрочем, на самом деле, под миром "по-орбановски" речь идет о толкании Украины к капитуляции и политике изоляционизма.

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