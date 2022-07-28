Орбан заявил, что Украина не победит россию с помощью текущей стратегии НАТО

Премьер Венгрии Виктор Орбан 28 июля приехал с визитом в Вену, где встретился с канцлером Австрии Карлом Негаммером. Лидеры правительств дали совместную пресс-конференцию, на которой прокомментировали ситуацию вокруг Украины.

Уже традиционно Орбан осудил предоставление странами-членами НАТО вооружения нашему государству и выступил против введения санкций против россии. Негаммер, в свою очередь, поддержал главу венгерского правительства относительно якобы "невозможности внедрения" эмбарго на российский газ.

Читайте также Венгрия повторяет ошибку Второй мировой, когда стала на сторону зла, – политолог

Заявление Орбана об Украине

Виктор Орбан заявил, что Украина вроде бы не сможет победить в войне против россии "в такой форме". По его словам, стратегия стран НАТО по поддержке нашего государства вооружением и учениями военных якобы продемонстрировала по состоянию на данный момент, что "это не приведет к успеху".

Без смены стратегии не будет мира. А без мира в Украине весь Европейский Союз втянется в военную ситуацию. Непонятно, как мы сможем избежать рецессии в ЕС, если война будет продолжаться,

– сказал Орбан.

Венгерский политик также назвал газовое эмбарго "стеной" и призвал ЕС "не стучать по этой стене".

Обратите внимание Есть российский след, – политолог предположил, почему Египет расторг соглашения о зерне с Украиной

Негаммер частично поддержал слова венгра

В контексте запрета импорта российского газа канцлер Австрии поддержал позицию главы венгерского правительства. Негаммер отметил, что сейчас много заявлений от Еврокомиссии относительно противодействия энергетическому кризису, однако мало что реализуется.

В частности, политик указал на инициативу создания совместной платформы закупки газа, которая была анонсирована ранее, однако, по его словам, до сих пор "нет никаких признаков реализации".

Такое эмбарго (на российский газ – ред. 24 канал) невозможно. Не только потому, что Австрия зависит от российского газа. Немецкая индустрия также зависит от российского газа. И если немецкая индустрия упадет, австрийская также потерпит крах,

– заявил канцлер Австрии.

К слову, Негаммер добавил, что такая ситуация может повлечь за собой массовую безработицу.

Вас может заинтересовать – Польша и Литва готовы убедить НАТО о вступлении в Альянс Украины: смотрите видео