В Орбана вселился Путин: лидер Венгрии повторил глупость о "войне Запада до последнего украинца"
Источник:Magyar Hirlap
Венгерский премьер Виктор Орбан снова повторил лживые нарративы Путина. Лидер Венгрии на фоне продвижения украинских войск на фронте вдруг заявил о необходимости поиска мира.
Венгерский премьер утверждает, что якобы единственный способ прекратить развязанную Россией войну – это переговоры. По его словам, всегда есть смысл говорить о мире, когда идет война.
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Орбан призвал к переговорам, несмотря на атаки России на порты Украины
"После войны сотням тысяч людей будет тяжело жить полноценной жизнью, поэтому мы должны говорить о мире. Если голос мира не будет достаточно сильным, общество будет воспринимать войну как решение проблемы. Эту ситуацию можно разрешить только путем дипломатии и переговоров", – сказал он.
Впрочем, Орбан по неизвестным причинам не комментирует решение России выйти из зерновой сделки и атаки оккупантов на портовую инфраструктуру Украины.
Орбан снова повторил свои цинические заявления, мол, "Украина уже давно практически потеряла свой суверенитет", а также то, что у Киева "кончились средства" для ведения войны.
В своих фантазиях Орбан вспомнил о бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель. В частности, он утверждает, что с началом полномасштабного вторжения странам Запада нужно "локализовать войну, как это сделала Ангела Меркель".
Премьер Венгрии отметил, что Запад якобы "будет воевать до последнего украинского солдата".
Это то, что нужно было сделать сейчас. Это то, что мы предлагали. Запад сейчас этого не делает. Он отправляет деньги, оружие. Конечно, украинцы воюют. Запад воюет до последнего украинского солдата,
– заявил Орбан.
Какая позиция у Орбана относительно войны России против Украины
- С начала полномасштабного вторжения Венгрия приняла украинских беженцев и оказывает гуманитарную помощь Украине. Однако правительство Орбана в большинстве случаев вредит Украине, чем помогает.
- Во-первых, Венгрия всячески блокирует санкции против России, принимаемые ЕС. В прошлом году Венгрия блокировала введение эмбарго на нефть и добилась исключения для себя.
- Также венгерское правительство помешало ввести санкции против главы РПЦ Кирилла. Более того, Будапешт выступает за отмену санкций против России и прекращение помощи Украине.
- Во-вторых, правительство Орбана запрещает транзит военной помощи Украине через территорию Венгрии. Будапешт отказывается давать оружие Украине.
- В третьих, с Венгрией связаны скандалы с обменом пленных. Так, Будапешт без Украины договаривается с РПЦ о возвращении украинцев из российского плена.