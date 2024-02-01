У нас нет усталости от Украины, у нас усталость от Орбана, – Туск раскритиковал лидера Венгрии

Виктор Орбан, который открыто симпатизирует России, уже несколько раз блокировал транш помощи для Украины. Премьер-министр Польши высказался о его позиции.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что лидеры не имеют "плана Б" по 50 миллиардам евро. Он призывает европейских коллег не идти на компромисс с венгерским премьером Виктором Орбаном, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Туск считает это эгоистичной игрой

Перед началом заседания Европейского Совета польский премьер заявил, что в ЕС нет "усталости от Украины, но Брюссель имеет усталость от Орбана". Туск призывает союзников укрепить единство вокруг Украины и против российской агрессии.

Я не могу принять это. Это очень странная и эгоистичная игра Виктора Орбана, и здесь нет места для компромиссов относительно наших принципов, таких как верховенство права. И точно нет места для компромисса в отношении Украины,

– сказал Дональд Туск.

Премьер Польши сказал, что это Орбану решать, является ли Венгрия частью европейского сообщества, или нет. Впрочем, Туск уверен, что европейские лидеры найдут аргументы, чтобы убедить венгерского лидера. По его словам, вопрос Украины экзистенциальный не только для Польши, а для всей Европы, поэтому позиция Орбана – это угроза безопасности.

Туск отметил, что это что-то очевидное и одновременно неприемлемое, поэтому надо думать обо всех возможных мерах и всех возможных последствиях в будущем.

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