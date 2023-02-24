Орбан неожиданно заявил, что Россия не может победить, но снова начал песню о ядерной войне
Источник:Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно отличался своими пророссийскими взглядами и высказываниями. Он продолжает склонять мир к мысли, что с агрессором нужно договариваться о мире.
По словам венгерского премьер-министра, Россия не сможет победить, однако если ядерное государство загнать в угол, может начаться ядерная война. Поэтому необходимо поскорее сесть за стол переговоров.
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Нужен "мир", потому что ядерное государство "нельзя загонять в угол"
Премьер Венгрии, не раз отмечавшийся своими одиозными заявлениями и поступками, еще раз попытался склонить мир к переговорам со страной-агрессорой. Орбан признал, что Россия не сможет победить, ведь в Украине стал весь цивилизованный мир.
Впрочем, он добавил, что Россия является ядерным государством, которое нельзя "загонять в угол", потому что это может "спровоцировать" Путина начать ядерную войну. Отметим, что такими высказываниями Орбан подыгрывает риторике Кремля и "ядерному шантажу" Путина.
Россия не может победить, потому что весь западный мир стал Украиной. В то же время Россия является ядерным государством, а ядерное государство нельзя загонять в угол, потому что это может спровоцировать ядерную войну. Нам нужно прекращение огня и мирные переговоры. Чем быстрее, тем лучше,
– говорится в сообщении Виктора Обрана.
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Виктор Орбан назвал войну России против Украины "не нашей"
- Недавно скандальный премьер Венгрии заявил, что снабжение Западом оружия в Украине затягивает войну. Он заверил, что Евросоюз не должен вмешиваться.
- По словам Виктора Орбана, агрессия России в Украине – это конфликт не между армиями "добра и зла", а война между двумя славянскими странами. Мол, "это их война, а не наша", пусть воюют между собой.
- Мероприятие должно прекратить поддерживать один из лагерей "чужой войны". А Украина в свою очередь должна прекратить борьбу и начать "мирные переговоры" с Россией.