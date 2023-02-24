Орбан неожиданно заявил, что Россия не может победить, но снова начал песню о ядерной войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно отличался своими пророссийскими взглядами и высказываниями. Он продолжает склонять мир к мысли, что с агрессором нужно договариваться о мире.

По словам венгерского премьер-министра, Россия не сможет победить, однако если ядерное государство загнать в угол, может начаться ядерная война. Поэтому необходимо поскорее сесть за стол переговоров.

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Нужен "мир", потому что ядерное государство "нельзя загонять в угол"

Премьер Венгрии, не раз отмечавшийся своими одиозными заявлениями и поступками, еще раз попытался склонить мир к переговорам со страной-агрессорой. Орбан признал, что Россия не сможет победить, ведь в Украине стал весь цивилизованный мир.

Впрочем, он добавил, что Россия является ядерным государством, которое нельзя "загонять в угол", потому что это может "спровоцировать" Путина начать ядерную войну. Отметим, что такими высказываниями Орбан подыгрывает риторике Кремля и "ядерному шантажу" Путина.

Россия не может победить, потому что весь западный мир стал Украиной. В то же время Россия является ядерным государством, а ядерное государство нельзя загонять в угол, потому что это может спровоцировать ядерную войну. Нам нужно прекращение огня и мирные переговоры. Чем быстрее, тем лучше,

– говорится в сообщении Виктора Обрана.

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