От улыбки до недовольства: как "красочно" Орбан реагировал на встречу с Зеленским

5 октября на саммите европейских лидеров в Гранаде президент Зеленский встретился с венгерским премьером. Фотографы на мероприятии зафиксировали палитру эмоций Орбана во время приветствия с украинским главой.

В последний раз Орбан и Зеленский встречались в феврале 2023 года на саммите в Брюсселе. Тогда президент пригласил венгерского коллегу в Украину, но тот приглашение проигнорировал.

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Напряженная встреча

Вчера на саммите Европейского политического сообщества глава нашего государства провел переговоры с рядом лидеров ЕС, договорившись об усиление ПВО. Также Зеленский пересекся с премьером Венгрии, с которым, по данным венгерских медиа, обменялся несколькими словами.

На кадрах видно, что они еще пожали друг другу руки. Впрочем, СМИ больше привлекло внимание не рукопожатия политиков, а мимика Орбана. Она была чрезвычайно "красноречивой".

На одном из фото мы видим, что венгр улыбается коллеге, держа его за руку.

Орбан "одаривает" Зеленского улыбкой / Фото APA

Впрочем, на других фотографиях видно, что настроение у Орбана внезапно начинает меняться. Его взгляд становится более строгим и нахмуренным.

Улыбка "убегает" с лица венгра / Фото APA

Орбан почему-то расстроился / Фото APA

Орбан растерянный и невеселый / Фото APA

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