Украина станет Афганистаном ЕС, – Орбан снова сделал заявление о мирных переговорах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное заявление относительно мирных переговоров между Киевом и Москвой. Он призывает к разговору об окончании войны.

В противном случае, по его мнению, Украина рискует стать Афганистаном Евросоюза. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Neue Zürcher Zeitung.

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Как Орбан раскритиковал ЕС из-за войны

Венгерский премьер убежден в том, что привлечение Запада в помощь Украине в после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года является "большой ошибкой". Он говорит, что надо было немедленно изолировать конфликт, добиться прекращения огня и начать переговоры".

С самого начала было понятно, что победа Украины невозможна, если мы не начнем полномасштабную войну. Это не было вариантом. Единственный способ помочь Украине сегодня – это прекращение огня и мир,

– заявил Виктор Орбан.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения достичь прекращения огня было проще, чем сейчас. Премьер-министр Венгрии также опроверг заявления о том, что Запад не предоставил Украине достаточно оружия для борьбы, из-за чего было потеряно время и людей.

"Никакого оружия было бы недостаточно. Запад может выиграть эту войну, только если отправит в Украину своих солдат. А мы это исключили. У украинцев просто не хватает солдат. Вот почему сейчас нужен Трамп", – добавил он.

Также Виктор Орбан возразил, что российский диктатор Владимир Путин не удовлетворится захваченными территориями и пойдет дальше. По его мнению, "никто не знает, что происходит у него в голове", поэтому не стоит "спекулировать", сейчас нужна дипломатия.

"Европейцы считают, что морально не вести переговоры. Это абсурд! Это то, что вы должны делать на войне! Иначе она будет продолжаться на уничтожение, и Украина станет Афганистаном Европейского Союза", – резюмировал он.

Напомним, ранее Виктор Орбан поставил свои условия для продолжения европейских санкций против России. Он требовал от Украины возобновления транзита российского газа и гарантий о продолжении транзита нефти. В то же время он говорил, что Венгрия от транзита газа через Украину не зависит.