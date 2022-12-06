Неправильно поняли, – Орбан цинично соврал, что Венгрия не ветировала помощь ЕС для Украины
Источник:Виктор Орбан
Венгерский премьер Виктор Орбан попытался оправдать вето Будапешта о макрофинансовой помощи ЕС для Украины. Венгрия блокирует выделение Украине 18 млрд евро.
Орбан заявил, что Будапешт, хоть и заблокировал макрофинансовую помощь ЕС, но на самом деле не против финансовой поддержки для Украины. По его словам, Венгрия хочет, чтобы помощь оказали другим способом.
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Орбан назвал фейком блокирование помощи Украине
Следует отметить, что Орбан фактически возразил сам себе, заявив, что якобы венгерского вето на самом деле не было.
Сегодня все новости о том, что Венгрия заблокировала финансовую помощь для Украины. Это все фейк. Венгрия готова оказывать Украине денежную помощь, но на двусторонней основе. Никаких вето, никакого шантажа,
– сказал он.
Орбан добавил, что Венгрия хочет убедить страны ЕС, "что общий европейский долг – это не решение".
"Если мы продолжим двигаться по пути к сообществу с долгом, развернуться будет невозможно. Мы видим будущее Европы иначе – на основе сильных стран-членов, вместо огромного общего долга", – написал Орбан в твиттере.
Почему Венгрия блокирует помощь Украине
- Венгрия одна из стран, через которую в ЕС затягиваются принятие тех или иных решений, в том числе санкций против России или помощи Украине.
- Во вторник, 6 декабря, Венгрия на заседании Совета ЕС высказалась против принятия предложения Еврокомиссии выделить Украине в 2023 году 18 миллиардов евро финансовой помощи.
- О том, что Венгрия будет блокировать помощь Украине, было известно раньше. Глава венгерского МИД Петер Сийярто говорил, что Будапешт не будет поддерживать никакие общие заимствования Евросоюза.
- Вето Венгрия на помощь ЕС для Украины может быть элементом шантажа правительства Орбана из-за того, что Еврокомиссия не соглашается предоставить Будапешту часть средств из фондов ЕС из-за проблем с верховенством права.
- Еврокомиссия ищет способы, как оказать Украине помощь, которая не нуждалась в одобрении правительства Венгрии.