Скандал вокруг Ордена Белого Орла: в СНБО указали на важный момент

Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. В СНБО отреагировали на скандал.

Об этом сообщил глава Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко.

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Что известно о заявлении Коваленко?

По словам Коваленко, использование исторических трагедий для внутриполитических целей скорее свидетельствует о слабости позиции, чем о приверженности принципам.

Он подчеркнул, что таких принципиальных решений почему-то не было принято в отношении Смоленской трагедии.

Использование исторической травмы в качестве инструмента внутренней политики – скорее признак слабости позиции, чем принципиальности. История всё рассудит,

– заявил Коваленко.

Напомним, что руководитель ОП Кирилл Буданов отказался от врученного ему президентом Польши Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей". Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в ближайшее время также вернет Польше свою государственную награду.

Другие новости о скандале вокруг Ордена Белого Орла

Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши – Ордена Белого Орла. Причиной стало присвоение одному из спецподразделений ВСУ почетного наименования "Герои УПА".

В то же время он утверждает, что его решение "не направлено против украинской нации и не означает изменения стратегического направления политики безопасности Польши". Также, по словам Навроцкого, ничего не изменилось в польской поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Дональд Туск отреагировал на скандал, связанный с лишением Владимира Зеленского высшей награды Польши. Он призвал лидеров стран "не накалять обстановку".