Польша пообещала не арестовывать Нетаньяху по ордеру МУС: какая причина

Польша пообещала не арестовывать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС в одном случае. Речь идет о визите главы израильского правительства в страну в день освобождения Освенцима.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Wiadomosci. В Международном уголовном суде уже отреагировали на это заявление.

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Польша не будет арестовывать Нетаньяху во время его визита

Польское правительство объявило о своей готовности обеспечить свободное и безопасное участие высокопоставленных представителей Израиля в предстоящих торжествах по случаю 80-й годовщины освобождения концентрационного лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. Памятные мероприятия запланированы на 27 января 2025 года.

Обеспечение участия израильских лидеров в торжествах 27 января 2025 года рассматривается польским правительством как часть выражения уважения к еврейскому народу, миллионы дочерей и сыновей которого стали жертвами Холокоста, устроенного Третьим рейхом,

– говорится в постановлении, которое приняло правительство Польши.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск отметил важность безопасности для израильских чиновников, которые посещают концентрационный лагерь Аушвиц. Туск отметил, что для премьер-министра, президента или любого представителя Израиля важно чувствовать себя в безопасности во время таких визитов, особенно на знаменательные годовщины.

"Именно поэтому я попросил министров юстиции и иностранных дел подготовить соответствующее постановление", – подчеркнул Туск.

Стоит отметить, что просил не арестовывать Нетаньяху во время его визита в Освенцим и польский президент Анджей Дуда. В канцелярии Дуды отметили, что польский президент хочет, чтобы Нетаньяху смог беспрепятственно посетить мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц, не боясь ареста по ордеру Международного уголовного суда.

МУС отреагировал на решение Польши не задерживать Нетаньяху

В комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге представитель Международного уголовного суда Фади эль-Абдалла отметил, что МУС полагается на государства в обеспечении выполнения своих решений. Это касается и Биньямина Нетаньяху, на арест которого выдали ордер.

Это не только юридическое обязательство перед судом в соответствии с Римским статутом, но и перед другими государствами-участниками. Если у государств возникают беспокойства относительно сотрудничества с судом, они могут своевременно и эффективно проконсультироваться с судом,

– сказал Абдалла.

В то же время представитель МУС отметил, что государства не могут в одностороннем порядке определять обоснованность правовых решений Суда. Ведь в Римском статуте указано, что “любой спор, касающийся судебных функций суда, решается по решению суда".

К слову, Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 21 ноября 2024 года. Главу израильского правительства обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных на палестинских территориях Сектора Газа силами Израиля во время войны с ХАМАС.