"Разобьем вашу экономику": сенатор США пригрозил странам, готовым арестовать премьера Израиля

Накануне Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер Израиля. Сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил решительно ответить странам-союзницам США, которые готовы выполнить его.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Сенатор США угрожает санкциями за арест Нетаньяху

Американский сенатор отметил, выполнить ордер на арест Нетаньяху могут 124 страны, которые являются подписантами Римского статута. В то же время пригрозил за это санкциями.

Любой союзник, – Канада, Великобритания, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МУС, мы введем против вас санкции,

– заявил Грэм.

Также добавил, работает с другим сенатором-республиканцем Томом Коттоном над законом, предусматривающим санкции против любой страны, которая помогает в аресте "любого политика в Израиле".

Мы должны сокрушить вашу экономику, потому что мы следующие. Почему они не могут преследовать Трампа или любого другого американского президента по этой теории? Многие из ближайших торговых партнеров США обязуются придерживаться этого решения,

– подчеркнул сенатор.

Заметим, МУС выдал ордер на арест премьера Израиля и бывшего министра обороны Йоава Галланта по подозрению в совершении преступления против человечности и военных преступлениях, совершенных по меньшей мере с 8 октября 2023 года по меньшей мере 20 мая 2024, – дня, когда было подано ходатайство о выдаче ордеров на арест.

Согласно сообщению МУС, есть веские основания считать, что Нетаньяху и Галлант совершили военное преступление в виде голодовки как метода ведения войны, а также преступления против человечности, в частности, убийства и преследования.