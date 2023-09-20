Нами двигает не политика или эмоции, а доказательства – прокурор МКС об ордере на арест Путина

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, по представлению которого судьи выдали ордера на арест диктатора Путина и детского омбудсмена страны-агрессора Марии Львовой-Беловой, подчеркнул, что его решение было продиктовано конкретными доказательствами.

Карим Хан во время мероприятия "Борьба за будущее: украинские дети в войне", организованного на полях Генеральной Ассамблеи, отметил, что дети, которых часто не замечают в конфликтах, являются приоритетом в его работе.

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Прокурор МКС посетил детский дом на Юге Украины

Карим Хан отметил, что прокуроры Международного уголовного суда руководствовались не политикой или эмоциями, а доказательствами.

Это был чрезвычайно трагический и безмерно грустный момент, когда независимые судьи почувствовали себя вынужденными под тяжестью доказательств выдать ордера на арест главы государства – постоянного члена Совета Безопасности, а также так называемого комиссара по делам детей.

– сказал он.

Хан также признался, что за несколько недель до того, как были выданы ордера, он побывал на линии фронта на юге Украины, где попал в детский дом, в котором уже не было детей.

Это останется со мной навсегда, когда в этой тишине, в этой страшной тишине я увидел пустые детские кроватки, одежду, сложенную стопкой, фотографии детей, наслаждающихся Рождеством, украшавшие стены рисунки,

– сказал Хан.

Рассказывая о вреде, нанесенном детям насильственной депортацией, он отметил, что пробелы в образовании имеют "глубокие последствия, которые влияют на поколение. И голоса детей должны быть услышаны в зале суда.

К слову, недавно шестеро детей, которых удалось вернуть в Украину после принудительной депортации по России, встретились с европейскими лидерами в Гааге. Они лично поведали свои истории.