Это только начало и сигнал России, – Жданов об ордере на арест Путина
Офис Генпрокурора Украины направил обвинительный акт в суд в отношении командующего центральным военным округом России по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Речь идет, в частности, о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.
Расследованием установлено, что генерал-полковник вооруженных сил России, возглавляя группировку "Центр", участвовал непосредственно в подготовке и организации вторжения подчиненных подразделений на территорию Украины. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.
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"Пакуйте чемоданы, господин Лапин!"
Фамилию пока не называют. Но, отмечает Жданов, мы можем предположить, что в этот период руководил генерал-полковник Александр Лапин. Дело передается в суд, который, скорее всего, вынесет приговор. Тогда мы через международные правоохранительные органы типа Интерпола будем требовать выдать этого преступника.
Это начало большого пути. Первым эту дорожку проторил Владимир Путин,
– утверждает военный эксперт.
Сторонники диктатора говорят, что им плевать. Мол, этот суд не имеет никакой силы.
"Очень даже имеет. Особенно реакция международных лидеров – даже Олаф Шольц сказал, что никто не может быть выше закона и поддержал ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом. Перед этим решение поприветствовал Джо Байден", – подчеркнул Жданов.
Он акцентирует, что таким образом России демонстрируют, что она – страна-изгой. Русские одни против всего цивилизованного мира.
Для Лапина – пакуйте чемоданы. Рано или поздно вас выдадут, никуда вы не денетесь. После нашей победы основных военных преступников, совершавших беспредел на нашей территории, выдадут, это 100%. Так всегда бывает – среднее и высшее звено отвечает,
– отмечает Жданов.
Люди, которые сдвинут Путина с должности, уверен военный эксперт, их и выдадут. Таким образом, они смогут первично загладить вину и создать основу для переговорного процесса и дальнейшего урегулирования ситуации вокруг будущего существования российского государства.
Жданов об аресте генерал-полковника Лапина: смотрите видео
Какое влияние решение оказывает на Путина
- 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Только факт его публикации оказал колоссальное влияние на российского диктатора.
- По словам политолога Игоря Рейтеровича, выдача МКС ордера на арест Путина является прецедентом, ведь в первый раз это касается лидера ядерного государства.
- Механизмов и инструментов привлечения главы Кремля к ответственности пока фактически не существует. Их нужно будет отрабатывать в процессе этого дела. Однако эта история очень важна с политической и символической точки зрения.
- Факт выдачи этого ордера многое изменит. В частности, относительно восприятия России и Путина, а также реакции других стран на процессы, которые сейчас происходят и связаны со страной-агрессором.
- Как ордер повлиял на самого Путина и его режим – читайте в материале.