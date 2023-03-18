США одобрили решение МУС об ордере, но избежали назвать фамилию Путина: что говорят в Британии

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В США заявили, что поддерживают привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях.

Об этом заявила спикер Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон. Стоит отметить, что в ее заявлении не содержится прямой поддержки привлечения к ответственности именно Путина – спикер избежала назвать его фамилию.

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В США прокомментировали решение МКС относительно Путина

Уотсон отметила, что нет никаких сомнений в том, что Россия совершает военные преступления и зверства в Украине.

Мы четко заявили, что виновные должны быть привлечены к ответственности. Прокурор МКС является независимым субъектом и принимает собственные прокурорские решения на основе имеющихся у него доказательств. Мы поддерживаем привлечение к ответственности лиц, виновных в совершении военных преступлений,

– заявила спикер Совета национальной безопасности США.

МКС выдал ордера на арест как Путина, так и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Причиной является принудительная депортация тысяч украинских детей на территорию страны-агрессора.

Еще в марте прошлого года правительство США признало, что члены российских вооруженных сил совершили военные преступления в Украине. В свою очередь, в феврале вице-президент США Камала Гаррис также заявила, что правительство Соединенных Штатов определило, что Россия совершила преступления против человечности во время своего полномасштабного вторжения в Украину.

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Великобритания будет способствовать расследованию

По информации "Европейской правды", вице-премьер-министр, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил, что его страна будет содействовать Международному уголовному суду в его расследованиях для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине.

По его мнению, это расследование будет длительным. То же говорили и о Югославии и Руанде, однако тогда "многие из ответственных оказались на скамье подсудимых".

Думаю, в краткосрочной перспективе Путину будет очень трудно путешествовать по миру, потому что многие страны являются членами МКС и имеют обязательство арестовать его,

– подчеркнул британский министр.

Он подытожил, что для Международного уголовного суда сейчас важна поддержка работы со стороны государств-членов. В первую очередь речь идет о судебно-медицинской, расследовательской и технической поддержке. Именно это, по словам Рааба, сейчас проводят "в Лондоне с коллегами и партнерами".

Хотя участниками договора о создании МКС являются 123 страны, в их числе нет ни США, ни России.