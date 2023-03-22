Если Путин поедет в Европу, его должны задержать и выдать суду в Гааге, – Блинкен

Международный уголовный суд выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина. Европейские государства-подписанты Римского устава должны его выполнить.

Об этом на слушаниях комитета по бюджетным ассигнованиям Сената США заявил государственный секретарь Энтони Блинкен. Он считает, что страны Европы должны выдать Путина Международному уголовному суду.

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Если Путин поедет в Европу, его должны выдать суду в Гааге

Блинкен заявил, что страны-подписанты Римского устава должны исполнить ордер на арест Путина.

Я считаю, что каждый, кто является участником (Международного уголовного – 24 Канал) суда и имеет определенные обязательства, должен выполнять свои обязательства,

– ответил госсекретарь на вопрос, должны ли в Европе задержать кремлевского диктатора, если он решит поехать туда.

В то же время он уклонился от ответа на вопрос, ожидала ли бы Путина та же участь, если бы он приехал в США.

"Не могу говорить наперед, потому что, очевидно, нужно рассматривать законы, а мы, как вы знаете, не являемся участником Международного уголовного суда. Поэтому я бы не хотел это обсуждать", – пояснил Блинкен.

Госсекретарь подытожил, что Путин вряд ли планирует приехать в США в ближайшее время.

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В Бразилии намекнули на арест Путина, если он посетит страну

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что Путину может угрожать арест из-за ордера, выданного Международным уголовным судом, если он отправится в Бразилию.

"Кто угодно, когда едет в страну, которая является членом МУС, может столкнуться с проблемами, я в этом не сомневаюсь", – отметил министр.

Несмотря на то, что глава МИД допустил арест Путина в Бразилии, он отметил, что официальной позиции по этому вопросу пока нет.

По словам Виейры, его страна уважает и соблюдает правила МУС, а также осуждает вторжение России в Украину.