Путин становится токсичным для своего окружения: как гаагский ордер испортил планы российских элит

Выдача Международным уголовным судом ордера на арест Владимира Путина не на шутку испугала его приспешников. Они поняли, что идеальная картина мира, которую рисовал диктатор, теперь испорчена.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Путин фактически своими преступными действиями разрушил планы богатых россиян на беззаботное будущее у РФ.

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Возбужденных дел против россиян будет больше

Михаил Шейтельман объяснил, что у Владимира Путина есть близкое окружение, которое с ним в одной лодке. Эти люди участвовали в военных преступлениях, равно как и сам глава России.

Вы же знаете, что суд попросил дополнительное финансирование для расследования преступлений, поэтому там истечет еще огромное количество имен даже по этому делу,

– убежден он.

По его мнению, все приспешники Путина являются преступниками, которые рано или поздно получат свой ордер на арест.

Список военных преступников будет увеличиваться

Политтехнолог рассказал, что вокруг диктатора всегда собирается политическая элита, которая является неотъемлемой частью его жесткого режима.

По его словам, возбужденное дело, касающееся похищения украинских детей и вывоза их на территорию РФ, является значимым.

"6 тысяч детей только зарегистрированных Йельским университетом, 500 тысяч детей, объявленных в России. На всех них тоже есть какие-то люди, которые организовывали это все", – сосредоточил внимание он.

Шейтельман объяснил, что абсолютно каждый причастный окажется в длинном списке военных преступников.

Избежать ответственности не получится

К сожалению, россияне совершают и другие военные преступления.

Мы понимаем, что Сергей Шойгу, к примеру, окажется в списке военных обязательно. Сергей Собянин в списке военных преступников тоже обязательно. Медведев там само собой,

– убежден он.

По его мнению, вероятно, на Дмитрия Медведева уже появилось новое дело в Международном уголовном суде из-за угрозы убить судей.

Политтехнолог убежден, что таких политических преступников очень много в окружении диктатора.

"Они все уже в любом случае как смертники пошли на это соглашение с Путиным и понимают, что их судьба и судьба Путина неразделима независимо от того, чтобы они делали или говорили", – отметил он.

По его словам, единственный выход для них – уехать в Америку и добровольно сдаться. Впрочем, кто же из них решится на такой шаг?

Российский бизнес в проигрыше

Политтехнолог пояснил, что также во внимание нужно принять и российских олигархов, пытавшихся вылезти из-под санкций и, безусловно, замешаны во всех преступлениях.

"Они соучастники, а не организаторы всего этого. Всего-навсего помогали, финансировали, что-то еще делали, поэтому понятно, что точно не Международный суд в Гааге будет ими заниматься", – добавил он.

По его мнению, вообще непонятно, будут ли выдвинуты против них какие-либо обвинения.

Для них Путин токсичен не только в плане того, что с ним пообщался и заразился, нет – хуже,

– убежден Шейтельман.

По его словам, ярким примером является бизнесмен Михаил Фридман. Таких, как он в России сотни.

"Хотя на самом деле я думаю, что говорится даже не о сотнях, а десятках тысяч людей, у которых состояние 100 миллионов долларов", – пояснил он.

Шейтельман убежден, что такие представители бизнеса рассчитывали на то, что их будущее будет соотносительным с фигурой Путина.

Все они верили, что ну год война, война закончилась, снимают санкции, постепенно все возвращается, но все это с Путиным,

– подчеркнул он.

Однако теперь эта картина мира полностью испорчена, потому что нет такого полотна, на котором будет и Путин, и Россия как часть мирового сообщества. Для них это веская проблема.

Ордер на арест Путина: что известно