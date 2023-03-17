Ордер на арест Путина: Мезенцева сказала, какие должны быть следующие шаги Украины

Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение связано с преступными действиями по незаконной депортации детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.

Об этом 24 Каналу рассказала народная депутат Украины, глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева. Она подчеркнула, что факты, на которые указал Офис Генерального прокурора Украины, позволяют МКС рассматривать это как военное преступление с геноциидальной природой.

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Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан и его советник на заседании так называемого "Юридического Рамштайна" во Львове 3 марта заявили о фактах потенциально геноцида украинцев и об их рассмотрении в ближайшее время. Мезенцева назвала это невероятно весомым решением, учитывая небольшой промежуток времени между оглаской в медиа и реальным решением МКС.

Решение весомое. Честно говоря, я телефон открыть не могу, потому что такое впечатление, что у Украины День рождения. Все поздравляют из-за границы, люди шлют поздравления из разных стран, пишут премьеры разных стран,

– заметила Мезенцева.

Решение ПАСЕ

Депутат сообщила, что Парламентская ассамблея Совета Европы будет первой международной организацией, которая занимается правами человека, которая примет соответствующую резолюцию по геноциду России против Украины в конце апреля.

Она подчеркнула, что Украина еще не присоединилась к Римскому Уставу, поэтому преступление агрессии требует создания специального института – спецтрибунала.

"Верю, что за нашу жизнь в ближайшей реальности для Украины это произойдет. Поэтому мы продолжаем выполнять дипломатию невозможного", – добавила спикер.

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МКС может признать действия россиян геноцидом

Мезенцева уверена, что Международный уголовный суд также может признать действия россиян геноцидом против Украины. У Украины уже есть доказанные факты массовых депортаций, а массовая депортация представителей одной нации на другую территорию другой группой или нацией является определением геноцида.

То есть, это означает первый шаг. Такого сотрудничества с Интерполом и Европолом, я уверена, будет еще много. Мы говорим о двух лицах, но их гораздо больше. Как минимум, в чиновничьем составе их 20 – 30,

– добавила спикер.

Преступления военного характера, совершаемые генералами и солдатами, уже переданы в суд или преступники уже отбывают наказание на территории Украины, или в процессе признания их вины.

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