Ордер на арест Путина: Мезенцева сказала, какие должны быть следующие шаги Украины
Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение связано с преступными действиями по незаконной депортации детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.
Об этом 24 Каналу рассказала народная депутат Украины, глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева. Она подчеркнула, что факты, на которые указал Офис Генерального прокурора Украины, позволяют МКС рассматривать это как военное преступление с геноциидальной природой.
Смотрите также В Кремле началась истерика из-за решения МКС выдать ордер на арест Путину
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан и его советник на заседании так называемого "Юридического Рамштайна" во Львове 3 марта заявили о фактах потенциально геноцида украинцев и об их рассмотрении в ближайшее время. Мезенцева назвала это невероятно весомым решением, учитывая небольшой промежуток времени между оглаской в медиа и реальным решением МКС.
Решение весомое. Честно говоря, я телефон открыть не могу, потому что такое впечатление, что у Украины День рождения. Все поздравляют из-за границы, люди шлют поздравления из разных стран, пишут премьеры разных стран,
– заметила Мезенцева.
Решение ПАСЕ
Депутат сообщила, что Парламентская ассамблея Совета Европы будет первой международной организацией, которая занимается правами человека, которая примет соответствующую резолюцию по геноциду России против Украины в конце апреля.
Она подчеркнула, что Украина еще не присоединилась к Римскому Уставу, поэтому преступление агрессии требует создания специального института – спецтрибунала.
"Верю, что за нашу жизнь в ближайшей реальности для Украины это произойдет. Поэтому мы продолжаем выполнять дипломатию невозможного", – добавила спикер.
Что означает ордер на арест для Путина: смотреть видео
МКС может признать действия россиян геноцидом
Мезенцева уверена, что Международный уголовный суд также может признать действия россиян геноцидом против Украины. У Украины уже есть доказанные факты массовых депортаций, а массовая депортация представителей одной нации на другую территорию другой группой или нацией является определением геноцида.
То есть, это означает первый шаг. Такого сотрудничества с Интерполом и Европолом, я уверена, будет еще много. Мы говорим о двух лицах, но их гораздо больше. Как минимум, в чиновничьем составе их 20 – 30,
– добавила спикер.
Преступления военного характера, совершаемые генералами и солдатами, уже переданы в суд или преступники уже отбывают наказание на территории Украины, или в процессе признания их вины.
МКС выдал ордер на арест Путина: что известно
- Отметим, что Офис Генерального прокурора Украины передал МКС более 40 томов материалов, в том числе о депортации более 16 тысяч детей из Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Однако отмечается, что цифра может быть гораздо больше.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что соответствующее решение Международного уголовного суда в Гааге является только началом. Рано или поздно глава террористического государства ответит за все преступления российских окупантов в Украине.
- Россияне массово начали истерить из-за решения МКС. Представитель МИД России Мария Захарова сказала, что решения Международного уголовного суда для России не имеют никакого значения.
- Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков сразу заявил, что Россия не признает юрисдикции Международного уголовного суда. Дмитрий Медведев очень "по-дипломатически" сопроводил пост о решении МКС значком с туалетной бумагой, написал, что нет необходимости объяснять, где следует использовать этот документ.