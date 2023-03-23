Несмотря на Римский устав: в Венгрии не планируют задерживать Путина, если он к ним приедет
Источник:Reuters
Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Венгрия не арестует кремлевского диктатора, если он въедет в страну.
Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш. Он добавил, что для этого якобы не будет законных оснований.
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Венгрия не будет задерживать Путина
Руководитель аппарата Орбана заявил, что Римский устав не был интегрирован в венгерскую правовую систему.
Мы можем ссылаться на венгерское законодательство, и на его основании не можем арестовать российского президента… поскольку устав МУС не был обнародован в Венгрии,
– отметил Гуляш.
По словам чиновника, его правительство "не сформировало позицию" относительно ордера на арест Путина.
"Это решение не самое удачное, поскольку оно ведет к дальнейшей эскалации, а не к миру, это мое личное субъективное мнение", – добавил Гуляш.
Стоит отметить, что Путин является лишь третьим действующим президентом, на которого МУС выдал ордер на арест. Это решение означает, что он может быть арестован и отправлен в Гаагу, если поедет в любую страну-член МУС.
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МУС выдал ордер на арест Путина: коротко
- Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Это решение связано с незаконной депортацией детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.
- По мнению МУС, есть достаточные основания полагать, что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за это военное преступление.
- Офис Генерального прокурора Украины передал МУС более 40 томов материалов, в том числе о вывозе более 16 тысяч детей из Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Однако эта цифра может быть гораздо больше.
- Президент США Джо Байден подчеркнул, что решение МУС в отношении Путина является "очень сильным аргументом".
- В свою очередь Россия, не являющаяся стороной МУС, заявила, что это решение было бессмысленным. Москва не устает отрицать обвинения в том, что ее войска совершали зверства во время вторжения на территорию Украины, несмотря на многочисленные доказательства.