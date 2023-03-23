Несмотря на Римский устав: в Венгрии не планируют задерживать Путина, если он к ним приедет

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Венгрия не арестует кремлевского диктатора, если он въедет в страну.

Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш. Он добавил, что для этого якобы не будет законных оснований.

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Руководитель аппарата Орбана заявил, что Римский устав не был интегрирован в венгерскую правовую систему.

Мы можем ссылаться на венгерское законодательство, и на его основании не можем арестовать российского президента… поскольку устав МУС не был обнародован в Венгрии,

– отметил Гуляш.

По словам чиновника, его правительство "не сформировало позицию" относительно ордера на арест Путина.

"Это решение не самое удачное, поскольку оно ведет к дальнейшей эскалации, а не к миру, это мое личное субъективное мнение", – добавил Гуляш.

Стоит отметить, что Путин является лишь третьим действующим президентом, на которого МУС выдал ордер на арест. Это решение означает, что он может быть арестован и отправлен в Гаагу, если поедет в любую страну-член МУС.

Венгрия подписала и ратифицировала Римский устав, созданный Международным уголовным судом. Именно поэтому она должна исполнить ордер на арест Путина.

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МУС выдал ордер на арест Путина: коротко