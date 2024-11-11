За Шойгу и Герасимова: россияне "отомстили" судье Международного уголовного суда

Оккупанты затаили злобу на судью Международного уголовного суда. Россиянам не понравилось, что тот выдал ордер на арест военных преступников Шойгу и Герасимова.

В июне 2024 года МУС выдал ордера на арест экс-министра обороны и главы Генштаба России. Их, в частности, обвинили в ракетных ударах по украинской энергетической инфраструктуре.

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"Страшная" месть обиженного Кремля

Известно, что решение о выдаче ордера приняли судьи Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес и Хайкель Бен Махфуд.

Именно Хайкеля Бен Махфуда заочно арестовали в Москве. Против судьи возбудили уголовное дело о незаконном взятии под стражу. За это чиновнику МУС "светит" четыре года колонии.

Отметим, что Хайкель Бен Махфуд – юрист из Туниса. Он стал судьей МУС в марте 2024 года. Ранее российские силовики возбудили уголовные дела против его коллег, которые выдавали ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам человека Марии Львовой-Беловой.