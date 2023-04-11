"Крепкий орешек": эксклюзивные кадры из Орехова, который ежедневно обстреливают россияне

Россияне 11 апреля в очередной раз обстреляли город Орехов в Запорожской области. Оккупанты попали по местным предприятиям, в результате чего на одном из них произошел пожар. Спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом в эфире 24 Канала сообщила с места происшествия ведущая Андриана Кучер. Она добавила, что в 6 утра Орехов обстреливали из "Градов".

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"Россияне не жалеют ничего. Город обстреливается каждый день. Оккупанты работают из РСЗО, забрасывают минами, совершают постоянные авианалеты. Как и на других горячих участках, применяют управляемые авиабомбы. Но самый большой вред, по словам местных, от фосфорных бомб, которыми тоже обстреливается Орехов. Температура горения такова, что после обстрела дом дотла сгорает за 20 минут", – рассказала Кучер.

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Нет живого места

По словам ведущей, город очень разбит. Там нет ни одной уцелевшей многоэтажки. Из 6 тысяч домов частного сектора уже разрушены 4 тысячи. Россияне уничтожают и учебные заведения.

"Орехов большой город. До войны здесь проживали 14 тысяч человек, но 90% выехали. Для тех, кто остался, обустроили пункты несокрушимости. Там люди могут получить продукты, помыться, постирать вещи, поскольку год местные живут без основных коммуникаций", – отметила она.

"Крепкий орешек" Орехов

Сейчас линия фронта проходит за 7 километров от Орехова. Россияне очень хотели захватить город, но им это не удалось, напомнила Кучер. Поэтому они прозвали его "крепким орешком", и это подхватили местные.

Крепкий орешек, наш украинский город Орехов, держится, люди очень позитивно настроены, все ждут контрнаступления и победы,

– резюмировала ведущая.

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