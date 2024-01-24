В России 24 января заявили "предотвращение попытки атаки киевского режима" на город Орел. Во враждебном минобороны сообщили о сбитии нескольких беспилотников. 24 Канал.

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Выбиты стекла в многоэтажках

Атаки неизвестных дронов стали привычными для оккупантов, хотя они и продолжают настаивать, что "ситуация под контролем". Местные власти Орла сообщили, что БПЛА якобы избивали в Железнодорожном и Северном районах. Там работали службы обеспечения безопасности и правоохранители.

Пострадавших вроде бы нет.

Предварительный ущерб – выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объем повреждений выясняется,

– сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

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