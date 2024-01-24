У Росії 24 січня заявили "запобігання спробі атаки київського режиму" на місто Орел. У ворожому міноборони повідомили про збиття кількох безпілотників, передає 24 Канал.

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Вибито шибки у багатоповерхівках

Атаки невідомих дронів стали звичними для окупантів, хоч вони й продовжують наполягати, що "ситуація під контролем". Місцева влада Орла повідомила, що БпЛА нібито збивали у Залізничному та Північному районах. Там працювали служби забезпечення безпеки та правоохоронці.

Постраждалих нібито немає.

Попередні збитки – вибиті шибки у кількох багатоповерхівках у Північному та Залізничному районах. Повний обсяг пошкоджень з'ясовується,

– повідомив мер Орла Юрій Парахін.

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