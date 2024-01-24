У Росії 24 січня заявили "запобігання спробі атаки київського режиму" на місто Орел. У ворожому міноборони повідомили про збиття кількох безпілотників, передає 24 Канал.
Дивіться також Одночасно вибухнули і запалали: у Владивостоці горять одразу 2 електропідстанції
Вибито шибки у багатоповерхівках
Атаки невідомих дронів стали звичними для окупантів, хоч вони й продовжують наполягати, що "ситуація під контролем". Місцева влада Орла повідомила, що БпЛА нібито збивали у Залізничному та Північному районах. Там працювали служби забезпечення безпеки та правоохоронці.
Постраждалих нібито немає.
Попередні збитки – вибиті шибки у кількох багатоповерхівках у Північному та Залізничному районах. Повний обсяг пошкоджень з'ясовується,
– повідомив мер Орла Юрій Парахін.
Атаки на Росію: останні новини
- У Брянській області, де все ще горіло нафтосховище, 20 січня знову пролунали вибухи. Гучно знову було у російських Клинцях. Згодом російське міноборони заявило, що Клінцовський район буцімто намагалися атакувати безпілотники. За словами окупантів, "пе-ве-о" все збило, а постраждалих та руйнувань немає. На місці падіння уламків безпілотника працювали оперативні та екстрені служби.
- Ввечері 18 січня у місті Старий Оскол Бєлгородскої області сталася потужна пожежа на підстанції. У четвер у Старому Осколі яскраво горіла одна з підстанцій. Полум'я та дим можна було побачити за кілометри. Через цю пожежу у деяких частинах міста зникло світло. Зокрема у мікрорайонах Будьонного, Хмелева, Канатеа. Місцеві жителі повідомили, що перед пожежею вони чули звуки безпілотників та "бавовну".
- У ніч проти 18 січня вкрай неспокійно було у підмосковному Подольську. Відомо, що там прогриміли вибухи. Місцева влада запевняла, що ППО працювала по дрону, який летів на Москву. А вже ближче до 22:00 надійшло дивне повідомлення від російського міністерства оборони. У ньому запевнили, що засоби ППО буцімто знищили дві українські ракети "Точка-У". І що вдалося перехопити три українські БпЛА над територією Брянської області.