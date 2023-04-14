В Оренбурге возле кладбища рекламируют службу по контракту: красноречивые кадры
Чем больше российских оккупантов отправляются на концерт к Кобзону, тем лучше чувствуют себя ритуальные службы в России. Мест на кладбищах становится все меньше. Тем временем "гении маркетинга" решили привлечь еще и "креативную" рекламу пакетизации.
По состоянию на 14 апреля ликвидировать удалось уже 181 090 российских окупантов. Кроме того, десятки тысяч захватчиков получили ранения.
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Между тем, в Оренбурге местные креативщики, очевидно, решили увеличить количество пакетизированных захватчиков. Они разместили рекламу службы по контракту у кладбища. Опубликованные кадры свидетельствуют, что на нем хоронили российских окупантов, которых ликвидировали в Украине.
Как в Оренбурге рекламируют "пакетизацию": смотрите видео из соцсетей
Российские оккупанты панически пытаются скрыть собственные потери и пополнить подразделения взамен "пакетизированным". Детали рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Генштаб сообщил о потерях более 180 тысяч оккупантов только убитыми. Наверное, вдвое больше будет раненых, многие из которых имеют тяжелые травмы. Это огромная армия. Можно сопоставить с армией средней страны. И даже больше. Мощная группировка фактически полностью уничтожена,
– заметил Череватый.
Россия пытается увеличить количество мобилизованных. В то же время учить их ресурсов нет.