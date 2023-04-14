В Оренбурге возле кладбища рекламируют службу по контракту: красноречивые кадры

Чем больше российских оккупантов отправляются на концерт к Кобзону, тем лучше чувствуют себя ритуальные службы в России. Мест на кладбищах становится все меньше. Тем временем "гении маркетинга" решили привлечь еще и "креативную" рекламу пакетизации.

По состоянию на 14 апреля ликвидировать удалось уже 181 090 российских окупантов. Кроме того, десятки тысяч захватчиков получили ранения.

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Между тем, в Оренбурге местные креативщики, очевидно, решили увеличить количество пакетизированных захватчиков. Они разместили рекламу службы по контракту у кладбища. Опубликованные кадры свидетельствуют, что на нем хоронили российских окупантов, которых ликвидировали в Украине.

Как в Оренбурге рекламируют "пакетизацию": смотрите видео из соцсетей

Российские оккупанты панически пытаются скрыть собственные потери и пополнить подразделения взамен "пакетизированным". Детали рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Генштаб сообщил о потерях более 180 тысяч оккупантов только убитыми. Наверное, вдвое больше будет раненых, многие из которых имеют тяжелые травмы. Это огромная армия. Можно сопоставить с армией средней страны. И даже больше. Мощная группировка фактически полностью уничтожена,

– заметил Череватый.

Россия пытается увеличить количество мобилизованных. В то же время учить их ресурсов нет.