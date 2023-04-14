Станом на 14 квітня ліквідувати вдалося вже 181 090 російських окупантів. Окрім того, десятки тисяч загарбників отримали поранення.

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Тим часом в Оренбурзі місцеві креативники, вочевидь, вирішили збільшити кількість пакетизованих загарбників. Вони розмістили рекламу служби за контрактом біля цвинтаря. Опубліковані кадри свідчать, що на ньому ховали російських окупантів, яких ліквідували в Україні.

Як в Оренбурзі рекламують "пакетизацію": дивіться відео з соцмереж

Російські окупанти панічно намагаються приховати власні втрати та поповнити підрозділи на заміну "пакетизованим". Деталі розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Генштаб повідомив про втрати в понад 180 тисяч окупантів тільки вбитими. Напевно, вдвічі більше буде поранених, з яких багато мають важкі травми. Це – величезна армія. Можна порівняти з армією середньої країни. І навіть більше. Потужне угруповання фактично повністю знищене,

– зауважив Череватий.

Росія намагається збільшити кількість мобілізованих. Водночас навчати їх, ресурсів немає.