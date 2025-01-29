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29 января 2025, 00:25
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Авиаэксперт сказал, на что указывает возможное наличие "Орешника" в Беларуси

Александра Садовая

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "Орешник" должен прибыть на территорию страны "со дня на день". Он берет оружие, которым теоретически можно наносить удары по Европе.

Владимир Путин и Лукашенко и дальше продолжат запугивать весь мир. Это 24 Каналу отметил заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

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"Они берут наступательное оружие, которым могут наносить удары по Европе или другим странам. В который раз наши враги показывают, что они воюют не с Украиной, а с Европой, странами НАТО. Поэтому и дальше продолжают пугать весь мир такими угрозами, как ракеты "Орешник", – подчеркнул авиаэксперт.

"Орешник" – это модифицированный "Ярс", межконтинентальная баллистическая ракета. В Европе и США есть противодействие, возможность перехватывать такие ракеты.

ПВО важна для Украины

Анатолий Храпчинский отметил, что есть много вопросов относительно "Орешника". Однако противодействие межконтинентальным баллистическим ракетам в Украине должно быть.

Это нужно Украине. Если мы говорим о собственных системах ПВО, то и некоторые системы старого советского образца себя качественно зарекомендовали в противодействии воздушным угрозам со стороны России. Некоторые системы были модернизированы и совмещены с возможностями работать западными средствами поражения,
– сказал он.

Также происходили наработки по способности создавать собственные системы ПВО, которые бы работали и против баллистических ракет. Ведь баллистическая угроза – это самый сложный вопрос, который Украине сейчас тяжело решать. Потому что недостаточно систем ПВО, которые могли бы работать против баллистики.

Европа разрабатывает системы SAMP/T, которые по характеристикам в некоторых вопросах могут быть намного лучше, чем Patriot. Там рассматривают масштабирование производства этих систем. Поэтому нашему государству стоит общаться по этим средствам ПВО.

"В Украине есть Южный машиностроительный завод, "Квант-Радиолокация", "ЛУЧ". Мы говорим о том, что если бы мы могли совместить эти разработки, например, с некоторыми французскими компаниями, которые занимаются изготовлением средств радиолокации или других систем перехвата, это дало бы хороший результат. Думаю, тогда мы могли бы создать совместно системы ПВО", – считает заместитель гендиректора компании по производству РЭБ.

По его словам, сейчас в Украине развиваются разработки. Говорится о малых системах ПВО, которые могут противодействовать угрозам БпЛА, так и больших системах, которые смогут перехватывать крылатые и баллистические ракеты.