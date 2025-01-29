Авиаэксперт сказал, на что указывает возможное наличие "Орешника" в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "Орешник" должен прибыть на территорию страны "со дня на день". Он берет оружие, которым теоретически можно наносить удары по Европе.

Владимир Путин и Лукашенко и дальше продолжат запугивать весь мир. Это 24 Каналу отметил заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

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"Они берут наступательное оружие, которым могут наносить удары по Европе или другим странам. В который раз наши враги показывают, что они воюют не с Украиной, а с Европой, странами НАТО. Поэтому и дальше продолжают пугать весь мир такими угрозами, как ракеты "Орешник", – подчеркнул авиаэксперт.

"Орешник" – это модифицированный "Ярс", межконтинентальная баллистическая ракета. В Европе и США есть противодействие, возможность перехватывать такие ракеты.

ПВО важна для Украины

Анатолий Храпчинский отметил, что есть много вопросов относительно "Орешника". Однако противодействие межконтинентальным баллистическим ракетам в Украине должно быть.

Это нужно Украине. Если мы говорим о собственных системах ПВО, то и некоторые системы старого советского образца себя качественно зарекомендовали в противодействии воздушным угрозам со стороны России. Некоторые системы были модернизированы и совмещены с возможностями работать западными средствами поражения,

– сказал он.

Также происходили наработки по способности создавать собственные системы ПВО, которые бы работали и против баллистических ракет. Ведь баллистическая угроза – это самый сложный вопрос, который Украине сейчас тяжело решать. Потому что недостаточно систем ПВО, которые могли бы работать против баллистики.

Европа разрабатывает системы SAMP/T, которые по характеристикам в некоторых вопросах могут быть намного лучше, чем Patriot. Там рассматривают масштабирование производства этих систем. Поэтому нашему государству стоит общаться по этим средствам ПВО.

"В Украине есть Южный машиностроительный завод, "Квант-Радиолокация", "ЛУЧ". Мы говорим о том, что если бы мы могли совместить эти разработки, например, с некоторыми французскими компаниями, которые занимаются изготовлением средств радиолокации или других систем перехвата, это дало бы хороший результат. Думаю, тогда мы могли бы создать совместно системы ПВО", – считает заместитель гендиректора компании по производству РЭБ.

По его словам, сейчас в Украине развиваются разработки. Говорится о малых системах ПВО, которые могут противодействовать угрозам БпЛА, так и больших системах, которые смогут перехватывать крылатые и баллистические ракеты.