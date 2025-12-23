Будут определять цели "Орешника" самостоятельно: В Беларуси рассказали, какую роль будет играть Москва
- Беларусь самостоятельно будет определять цели для российского ракетного комплекса "Орешник".
- Москва будет помогать Беларуси только с эксплуатацией ракеты.
Беларусь самостоятельно будет определять цели российского ракетного комплекса "Орешник". В то же время Москва будет помогать только с эксплуатацией ракеты.
Об этом заявил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Куда Беларусь может ударить "Орешником"?
В Минобороны Беларуси сообщили, что Минск самостоятельно будет определять цели поражения для российского гиперзвукового ракетного комплекса "Арешник", а Москва будет помогать с эксплуатацией ракеты.
Хренин заявил, что решение о размещении "Орешника" на территории Беларуси стало ответом на агрессивные провокации других стран против Минска.
Время подлета ракеты "Арешник" из Беларуси в разные страны мира / Фото росСМИ
Сколько комплексов "Орешник" разместят на территории Беларуси?
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Минск получит от Москвы максимум десяток комплексов "Арешник".
Однако год назад в ответ на этот же вопрос белорусский диктатор заявлял: "Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим".
Впоследствии в январе 2025 года он отмечал, что слова о "10 комплексах" были шуткой и что "достаточно одного комплекса", чтобы "обезопасить Беларусь".