Радуют россиян и пугают европейцев: почему Путин и Лукашенко заговорили об "Орешнике"
- Российские ракеты "Орешник" могут быть размещены в Беларуси до конца 2025 года, но их эффективность без ядерной компоненты ограничена.
- Путин ездит в Беларусь не только для переговоров с Лукашенко, но и для использования Беларуси как теневой переговорной площадки.
До конца 2025 года российские ракеты "Орешник" могут быть размещены на территории Беларуси. Вероятно, Путин проверяет реакцию мирового сообщества.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что если "Орешник" не имеет ядерной компоненты – это достаточно дорогая, неточная ракета, которая несет обычные металлические болванки. Она может нанести разрушения за счет конвенционной боевой части – разбрасывания обломков, кинетической энергии и т.д., – но не более.
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Почему "Орешник" неэффективен?
Действительно опасной она становится только тогда, когда несет ядерную боеголовку.
Стоимость одного "Арешника" – от 50 до 100 миллионов долларов. Это минимум десять "Калибров",
– сказал Иван Тимочко.
Он пояснил, что по боевой эффективности эти десять "Калибров" нанесут в разы больший вред: они мобильнее, точнее и эффективнее, чем один "Орешник". До сих пор неизвестно, в каком он состоянии и каково его реальное назначение.
Россия уже имеет достаточное количество ядерных ракет и без "Орешника". Если она готова к ядерной войне, то имеет те же комплексы "Ярс", даже устаревшие ракетные комплексы "Тополь", а также другие ядерные системы – с подводных лодок, с наземного или шахтного базирования – полный арсенал. И точно это будет не один "Орешник".
Поэтому вся эта история – просто чтобы потешить российское население и попугать европейских избирателей. Это не о ведении стратегической войны,
– отметил Тимочко.
Он добавил, что Россия целенаправленно готовит общество к мысли, что Владимир Путин готов нарушить международные соглашения по нераспространению ядерного оружия. Складывается впечатление, что они действительно завезли пусковые установки, выдержали паузу. Теперь, вероятнее всего, наступит второй этап: или попытка завоза ядерной компоненты, или, по меньшей мере, тестирование реакции мировых элит на такой сценарий.
Почему Путин ездит в Беларусь?
Он объяснил, что угроза со стороны Беларуси существовала всегда – еще с момента, когда Россия наступала с севера. Сейчас возникает вопрос: насколько Александр Лукашенко и Владимир Путин готовы использовать Беларусь для нового прямого наступления против Украины.
Путину нужны переговоры – но не просто на его условиях, а еще и на его территории. Он прекрасно понимает: если белорусские войска снова примут участие в наступлении, неизвестно, даст ли это какой-то оперативный или стратегический результат. Но потерять еще одну площадку – означает потерять шанс в будущем "разыгрывать" очередной Минск.
Кроме того, когда Путин прилетает в Беларусь, он общается не только с Лукашенко. Беларусь – это еще и теневая переговорная площадка для контактов с представителями стран, куда он не может полететь, или с теми посредниками, которые не могут "засветиться" в самой России.