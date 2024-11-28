Способна долететь до большей части Европы: NYT описала вероятные характеристики "Орешника"

Россия представила новую ракету "Орешник", которая имеет возможность нести ядерные боеголовки. Это усугубляет угрозу для НАТО и стран Запада.

Новая межконтинентальная ракета "Орешник", которая была использована во время атаки на Днепр 21 ноября, способна достигать большей части Европы. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на The New York Times.

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Что известно об "Орешнике" из описания NYT

По словам экспертов, эта ракета может нести ядерные боеголовки, что создает новую угрозу для стран Запада.

Путин представил "Орешник" как достижение отечественной военной индустрии, которая продолжает развиваться, несмотря на международные санкции. Однако этот вид ракеты является модификацией известной межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж", уменьшенной по размерам, что позволяет ей достигать целей на более коротких расстояниях, чем ее предшественник.

Обратите внимание! Несмотря на то, что "Орешник" имеет диапазон, ограниченный 3,4 тысячи миль, он способен достичь большинства европейских стран. Это делает его самым дальнобойным оружием, что было применено в Европе. Отдельные детали ракеты, например наличие суббоеприпасов, повышают ее эффективность в войне.

Взрывы, вызванные "Орешником", нанесли повреждения гражданской инфраструктуре Днепра, хотя объект на самом предприятии, вероятно, не получил существенных повреждений. Как отметили некоторые аналитики, это свидетельствует о том, что ракета могла не нести большого количества взрывчатки, а только создавала большие ударные волны, достаточные для нанесения повреждений

Одной из главных целей использования этой ракеты, вероятно, является повышение уровня ядерных угроз для Украины и ее союзников, в частности НАТО. Россия пытается заставить США и другие западные страны осторожно относиться к поставкам оружия Украине, угрожая возможностью ядерного конфликта.

Атака на Днепр 21 ноября