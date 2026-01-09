Военный эксперт назвал интересную деталь внезапного удара "Орешником" по Львовщине

Россияне нанесли удар ракетой "Орешник" по Львовской области. В Москве попытались подать это как ответ на якобы атаку, которую не подтвердили ни Украина, ни США.

Военный обозреватель, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала объяснил, почему этот пуск выглядел скорее демонстрацией, чем ударом ради результата. Он обратил внимание на деталь, которая подсказывает, кому именно Россия адресовала этот сигнал.

Удар "Орешником" по Львовщине напоминал испытание

Нарожный обратил внимание, что это уже не первое применение "Орешника" по Украине. По его словам, и в этот раз, и во время предыдущего удара по Днепру россияне использовали ракету без полноценной боевой части, поэтому эффект был другим, чем от обычного ракетного удара. Он предположил, что такой пуск мог быть скорее демонстрацией возможностей.

В обоих случаях это больше похоже на испытания, чем на реальное боевое применение,

– сказал Нарожный.

Он пояснил, что "Орешник" создавали прежде всего под ядерный сценарий, а не под конвенционные удары. По его словам, ракета летит на очень большой скорости и в верхних слоях атмосферы раскрывается на несколько боеголовок, чтобы засеять большую площадь. В то же время на видео с ударов боеголовки падали на относительно небольшой участок, поэтому "основная функция" так и не проявилась в полном объеме.

Они использовали инерционные боеголовки, то есть внутри была сталь или бетон,

– добавил он.

Такой удар выглядел скорее как сигнал и проверка, чем как попытка достичь максимального военного результата. Именно поэтому он советовал оценивать этот пуск не только из-за последствий на месте, но и из-за того, кому и что россияне пытались показать.

Кому Россия адресовала этот сигнал?

Нарожный обратил внимание на место удара: оно было очень близко к границе со страной НАТО. По его мнению, это делали не для "ответа" на вымышленный повод, а как демонстрацию готовности поднимать ставки. Таким образом Кремль пытается давить прежде всего на западную аудиторию.

40 километров до границы с Польшей, то есть до границы со страной НАТО. И это угроза в первую очередь европейцам и американцам,

– подчеркнул он.

Россияне пытались подать запуск как реакцию на якобы атаку, которую не подтверждали даже в их же версиях. Зато сам смысл удара он связал с желанием показать, что Путин готов пугать "ядерной дубиной" и проверять, как на это будут реагировать в Вашингтоне. Также он упомянул, что Кремль внимательно следил за действиями США в других регионах.

Это ответ не на мифический удар по Валдаю, а это ответ на действия США с Венесуэлой,

– подчеркнул он.

В этой истории важно читать не только заявления Москвы, но и то, что она демонстрировала самим фактом пуска и выбором цели. Именно поэтому удар по Львовщине он трактовал как попытку психологического давления и сигнал Западу, а не как чисто военную операцию ради результата.

Что известно об атаке Орешником по Львовской области?