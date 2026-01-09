"Орешника" не существует: эксперты объяснили, почему Путин атаковал Львовскую область пустыми ракетами

В ночь с 8 на 9 января Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, в частности, по Киеву. Впрочем, в ходе этой атаки Кремль применил "Орешник" по территории Львовской области.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что враг атаковал Львовскую область именно "Орешником". Причины и последствия такого удара эксклюзивно для 24 Канала разобрали эксперты.

Существует ли вообще "Орешник"?

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский подчеркнул, что учитывая видео со Львова, видео захода суббоеприпасов отличается от того, как было в Днепре. Поэтому, скорее всего, это никакой не "Орешник". Это обычная обрезанная межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" или "Сатана". То есть, россияне использовали старые советские запасы для того, чтобы атаковать Украину.

"Надо понять важный элемент. У этой ракеты не может быть полезной нагрузки никакого, кроме ядерного оружия. То есть, то, что они использовали, это, скорее всего, условно, бетонные болванки, которые имитируют ядерную боеголовку. И поэтому здесь надо говорить о том, что это больше пропагандистское оружие, чем оружие, которое может иметь какой-то военный эффект", – объяснил авиаэксперт.

Он добавил, что фактически "Орешника" не существует. Он существует только в воображении Путина. Кто-то продал ему инструмент "Хиросима 2.0". То есть, Россия устраивает удар, но не ядерный. И это должно напугать мир. Угроза от таких ракет сугубо кинетическая. Когда что-то падает с такой высоты, то оно имеет кинетический эффект удара. "Орешник" – это иллюзия, потому что нет смысла создавать такое оружие с точки зрения применения.

Почему Россия снова атаковала Украину пустым "Арешником"?

Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что удар "Орешником" не связан с местью за "удар по резиденции Путина". Особенно тогда, когда никакой атаки ни на одну резиденцию не было. Об этом даже Трамп знает. Самое главное, что можно понять после атаки по Львовщине – это то, что "Орешник" не существует. Россия взяла обычную советскую ядерную баллистическую ракету средней дальности и заменили в ней боеголовку.

Россия рассказывала, что это будет прекрасное конвенционное оружие. Впрочем и в ноябре 2024 года, и сейчас, россияне атаковали не боеголовками, а пустыми ракетами. Инженеры говорят о том, что на самом деле создать такую конвенционную ракету невозможно. Как только ты создаешь ракету, летящую со скоростью 13 000 км/ч, то она просто плавится в атмосфере,

– подчеркнул политтехнолог.

По его мнению, "Орешник" не может быть применен, как конвенционное оружие. Россияне пытались 1,5 года превратить ядерное оружие в конвенционное, и это им не удалось. Поэтому, никакого "Орешника" не существует. Существует ракета-носитель ядерного оружия, которая является просто пустой. Конечно, она опасна, потому что людей может убить, но даже один "Искандер" значительно опаснее, чем такой "Орешник".

Шейтельман ответил, почему Россия атаковала Украину пустым "Арешником": смотрите видео

Почему Путин выбрал именно Львовскую область целью для удара "Орешником"?

Политолог Петр Олещук рассказал, что Россия "показывает мощь". США задержали российский танкер и поэтому было много возмущения в российской урапатриотической среде. К тому же Кремль посылает месседж западным партнерам Украины, мол, смотрите, какое у нас есть оружие, которое мы можем направить против вас, а потому скорее принимайте все наши условия.

Косвенно удар по Львовщине связан, я думаю, с тем, что на этой неделе в рамках "коалиции желающих" был подписан документ о размещении военного контингента Франции и Великобритании в Украине после гипотетического прекращения боевых действий. После этого россияне официально на уровне МИД заявили, что такого не может быть, мол, это будет интервенция, и они решительно против,

– отметил политолог.

Он продолжил, что целью выбрали Львовскую область, чтобы показать, что смогут достать до любого контингента легко и быстро своим "Орешником". Поскольку ракета не содержала классической боевой части, то военный эффект здесь сомнителен. Соответственно только политический и пропагандистский эффект.

Олещук предположил, почему Путин выбрал Львовскую область целью для удара "Орешником": смотрите видео

Как отреагирует Трамп на новый удар "Арешником"?

По словам политолога, США могут сделать вид, что не заметили этого всего. Трамп может ограничиться заявлениями, что это плохо и это не приближает мир, не более. Трампа в этой ситуации это не особо впечатлит. С его точки зрения, это может быть демонстрация силы, несмотря на то, с кем эта сила ассоциируется. Так он все позиционирует.

"Для Трампа ответ России именно по Украине относительно действий США может стать индикатором того, что его боятся", – заметил Олещук.

Он сказал, что Трамп в этой ситуации может остаться еще и довольным.

